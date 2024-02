Mientras escala la tensión con los gobernadores, el Presidente Javier Milei viaja este lunes rumbo a Corrientes, una de las pocas comarcas de mandatarios amigos. Aunque no está previsto un encuentro con el gobernador radical Gustavo Valdés, el Presidente viaja para el décimo aniversario de un club libertario con Berny Benegas Lynch (h) conectado por Zoom. El martes, el ministro Guillermo Francos visitará la provincia de Salta donde sí se verá cara a cara con el gobernador Gustavo Sáenz en busca de una señal de distensión. Será el primer encuentro entre ambos luego de que el Presidente ubicara a Sáenz en la lista negra de traidores, tras el fracaso de la ley ómnibus y de la salida de Flavia Royón. La semana no termina, y tendrá como eje la figura del Presidente en la contienda norteamericana. El viernes, Milei se verá en Buenos Aires con el jefe de la diplomacia de Joe Biden y luego partirá a Washington DC para una megacumbre de líderes de la derecha radical con Donald Trump en campaña y organizada por el polémico estratega Steve Bannon.

A Corrientes

Milei viajará a Corrientes como principal orador de una conferencia llamada "Una Argentina liberal es posible" y décimo aniversario del Club de la Libertad, fundación que tiene en el Consejo Consultivo, entre otros, a Alberto Benegas Lynch (h), Roberto Cachanosky, Ricardo López Murphy y Agustín Etchebarne. La reunión será a las 19 en Espacio Andes de la capital correntina y, por el momento, Milei no prevé reunirse con el gobernador: "Veremos si quiere tener contacto oficial", dijo el mandatario en las últimas horas, luego de que el vínculo entre Milei y los gobernadores se tensara tras el frustrado tratamiento en el Congreso de la ley Bases.

Será su segundo paso por Corrientes después del 23 de septiembre, antes de la primera vuelta electoral. "Será una visita muy acotada, pero va a participar del aniversario del Club y regresará para seguir con sus actividades", dijo el director del club, Ricardo Leconte, quien indicó que la confirmación vino de parte de El Jefe y secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Quien sí se encontrará con gobernadores será el ministro del Interior. Guillermo Francos viajará a Salta el martes por el 211 aniversario de la batalla de esa provincia. Tendrá contacto con Gustavo Sáenz, Raúl Jalil de Catamarca, Hugo Passalaqua de Misiones y Carlos Sadir de Jujuy. Será el primer cara a cara con Sáenz, tras las duras críticas de Milei a las provincias por el estrepitoso fracaso de la ley ómnibus. Sáenz fue uno de los apuntados por el Presidente. Sus diputados no acompañaron todos los incisos en los artículos 4 y 5, referido a las bases de las facultades delegadas. El final de esa novela culminó con la exsecretaria de Minería y alfil de Sáenz, Flavia Royón, fuera del Gabinete. “No nos vamos a arrodillar ante nadie”, advirtió Sáenz la semana pasada. “Solo ante Dios y la Virgen del Milagro. Acá no hay traidores ni mentirosos. Los jubilados la están pasando mal. No tienen ni para los medicamentos ni para comer”.

Cuánto cambiará el vínculo con la Casa Rosada nadie lo sabe. Desde antes del viaje al Vaticano, Francos trabaja en reconstruir la astillada relación del Presidente con gobernadores más dialoguistas. En esa estatus estaba Sáenz pero también el cordobés Martín Llaryora, a quien en los últimos días el gobierno le cerró las persianas convencido de que ya está haciendo campaña para disputar un espacio en el peronismo. “No pudimos hablar con nadie del Gobierno, la próxima semana creo que nos iban a recibir”, dijo hoy el gobernador cordobés en Rayos X y reiteró las críticas por el ajuste: “Si creen que el ajuste va a ser duro en Buenos Aires, no se imaginan en el interior” (ver aparte). Mientras tanto, los gobernadores de JxC dieron un ultimátum al Gobierno para discutir el paquete de reforma fiscal. Esta semana tendrán un encuentro. No quieren más intermediarios, léase a Francos, sino que ahora están pidiendo directamente un encuentro con Milei.

Geopolítica a lo libertaria

En tanto, Milei recibirá esta semana en Casa Rosada a Antony Blinken, que primero irá a Brasil para el G20 de cancilleres que se hará entre miércoles y jueves. El argentino y el jefe de la diplomacia de EE.UU. se reunirán en principio el viernes para discutir "temas bilaterales y globales, incluido el crecimiento económico sostenible, nuestro compromiso compartido con los derechos humanos y la gobernanza democrática, los minerales críticos y la mejora del comercio y la inversión que beneficia a ambos países", según comunicó el Departamento de Estado del país del norte.

Tras ese encuentro, el jefe de Estado argentino tiene previsto viajar a Washington DC para la Conferencia de la Acción Política Conservadora, encuentro anual que se desarrollará entre el miércoles y sábado y que reunirá a referentes de la derecha de Estados Unidos. En el marco de la apretada agenda, Milei iría el viernes y regresaría el sábado, en un vuelo de línea, con su hermana. En Estados Unidos podría sumarse el nuevo embajador argentino Gerardo Werthein y Patricia Bullrich -también disertante- viajará antes.

Según se sabe, Milei será uno de los oradores del encuentro donde también hablará Trump, ahora aspirante a la nominación del Partido Republicano para un segundo mandato; el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, principal impulsor del Brexit del 31 de enero de 2020.

Mientras Milei despliega su agenda internacional, su mesa chica seguirá con la motosierra. Trabajará en un conjunto de nuevas medidas: nuevos DNU, simples resoluciones y proyectos de ley para enviar a partir del 1 de marzo al Congreso, luego de que el Presidente inaugure ese día las sesiones ordinarias y de un mensaje ante la Asamblea Legislativa. Entre las normas, estaría un nuevo DNU para efectivizar la eliminación de los fondos fiduciarios y en cuanto a las iniciativas que se buscan enviar al Congreso, un funcionario con despacho en la Casa de Gobierno expuso la idea de comenzar a trabajar con "la parte de la ley que expone más a la política".