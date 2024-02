En el Coloso del Parque no habrá lugar en el clásico del domingo para quienes no son socios. El equipo de Mauricio Larriera mantiene altas las expectativas de los hinchas y al cierre de esta edición los socios agotaban entradas en todas las tribunas del estadio para el juego con Central. El equipo, entre tanto, retoma hoy los entrenamientos. El técnico tiene como mayor problema reemplazar a Ever Banega, suspendido para el juego con Central.

El viernes los socios de Newell’s agotaron las ubicaciones en las tribunas generales para el clásico del domingo a las 19.45 en el parque Independencia. Ante la alta demanda el expendio priorizó la reserva para los socios con más de diez años de antigüedad, luego se habilitó para socios con cuatro años de antigüedad y cuando se abrió al socio en general se agotaron las ubicaciones en minutos. Con el expendio de plateas sucede algo similar porque la dirigencia relanzó la venta de abonos para todo el torneo y con posibilidad de pago en cuotas sin interés. Por lo cual hay pocas posibilidades que los socios tengan la opción de comprar plateas para ingresar al Coloso del Parque a presenciar el juego con los canayas sin adquirir un abono para toda la temporada. Para no socios, por su parte, no habrá ninguna chance de acceder al estadio el domingo.

En cuanto al equipo, el plantel de Larriera vuelve hoy a las prácticas en Bella Vista tras una semana de ausencia por el viaje a Estados Unidos, donde Newell's jugó amistoso con Inter de Miami, y el juego del lunes con Estudiantes. La derrota en La Plata dejó al técnico uruguayo con la obligación de reemplazar el domingo a Banega por su roja ante el pincha. Pero la ausencia del jugador más importante del equipo lleva a Larriera a considerar más de una variante en el mediocampo para sacar un delantero y sumar un volante. Los rojinegros harán fútbol el viernes por la mañana y el sábado Larriera definirá el reemplazante de Banega.