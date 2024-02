El Ejecutivo provincial definió ayer su oferta de mejora salarial con el encargo de que el gremio docente acepte y mande a comenzar las clases el lunes próximo. Confirmó la decisión de pagar el resto de lo que faltaba de la paritaria 2023 y en cuanto a un aumento concreto para este año, ofreció 7 por ciento de incremento sobre la base del sueldo de diciembre, antes de la actualización convenida. Para los sindicatos, la propuesta quedó "muy lejos de lo que se esperaba", y sus referentes avisaron anoche que "el escenario es de conflicto". No obstante, el viernes se sabrá si el ciclo lectivo comenzará el lunes o no, según decidan los afiliados de Amsafé y Sadop.

El gobierno presentó su propuesta como un ofrecimiento de 43,4% de aumento "para que las clases empiecen el lunes". A esa cifra, que proclamó el ministro de Educación José Goity, llegaron por computar el 14% de aumento que pagó en febrero como parte de la cláusula de revisión de diciembre (que al principio la gestión Pullaro se negaba a reconocer), más el 22,4% restante de aquella actualización pendiente, que se liquidará en marzo por planilla complementaria, y –este es el aumento concreto a pagarse con el salario de marzo– otro incremento de 7%.

"Ningún docente recibirá un aumento menor a 124 mil pesos respecto de diciembre, y serán hasta 500 mil pesos en los salarios más altos. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que los chicos puedan empezar las clases", marcó Goity.

"El 7% de aumento sobre diciembre sin aumento no representa nada, no vale ni una resma de hojas para carpeta. Está muy lejos de lo que esperábamos. No reconoce nada para enero y febrero, el escenario es de conflicto. El miércoles haremos reuniones informativas y el viernes tendremos una posición. El panorama es desalentador. Son 21 mil pesos, nada, eso es el aumento por todo concepto, de diciembre para acá", despreció el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, a la salida de la reunión.

Clima serio incluso antes del inicio de la reunión paritaria.

Con la misma decepción se expresó el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, aunque supeditando la decisión de hacer paro a lo que definan los docentes en asamblea y votación, hoy y mañana. El viernes habrá una definición, y todo indica que las clases tal vez no comiencen el lunes 26.

"Primero, tenemos una objeción sobre la afirmación del gobierno en cuanto a que salda la deuda de 2023. No es así, porque en enero debíamos percibir 36,4%, y solamente percibimos 14%. Además, se hizo por decreto unilateral que fija como fecha de pago y referencia salarial el mes de enero, cuando la paritaria indica que debe ser diciembre. Por lo tanto, lo que sucedió es que miles de compañeros reemplazantes no percibieron ni el 14% ni un solo peso de aumento. Con ese criterio, el gobierno se niega a entender que se debe pagar un proporcional de aguinaldo", explicó.

"La segunda lectura es que ese porcentaje de 7 por ciento que ofrece el gobierno no da cuenta de la inflación de los últimos meses y toma como referencia un salario que no corresponde, el de diciembre sin ningún incremento, sin el 26,4% de aumento", observó en alusión a la actualización pendiente de la pauta 2024.

Alonso encuadró el estado de negociación en "un contexto muy preocupante, porque esta propuesta que no cubre las expectativas, y se acrecienta por la situación nacional, que suprime el FONID (fondo de incentivo docente), el fortalecimiento alimentario de nuestras niñas y niños en la escuela, y la posibilidad de que en la escuela primaria se pueda incrementar esta hora extra para fortalecer el aprendizaje. Si Nación no envía estos fondos genera un conflicto y repercute negativamente", enumeró el gremialista docente.

Mientras tanto, los negociadores del Ejecutivo machacaron en que lo dieron todo y la oferta es la mejor posible. "Si aceptan, el salario inicial de un docente será de 411 mil pesos, y 1.400.000 pesos los más altos", azuzó el ministro Goity. Agregó que este ofrecimiento salarial representaría unos 900 mil millones de pesos para el año en curso.

Por otra parte, sumó que la oferta planteada ayer es superior a la de otras provincias, "incluso algunas en las que ya se acordó iniciar el ciclo lectivo", chicaneó el titular de la cartera educativa.

Por otro lado, Goity reafirmó el compromiso del gobierno provincial de reclamar ante las autoridades nacionales el cumplimiento en el pago del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que en las últimas semanas el Gobierno nacional informó que no iba a abonar. “Vamos a solicitar el pago del Fondo que le corresponde a la Provincia de Santa Fe y no descartamos hacer los reclamos pertinentes por las vías legales correspondientes”, sostuvo el titular de la cartera educativa.