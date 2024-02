El ascenso de la conflictividad social en diferentes sectores es resultado de negociaciones paritarias que no llegan a acuerdos por la distancia entre el ajuste salarial que pretende la parte empresaria y las expectativas de los trabajadores de cubrir el salto inflacionario. Un síntoma de esa conflictividad es el paro de 24 horas dispuesto este jueves por el personal no médico de los centros de salud privados de Rosario y el sur provincial (mucamas, enfermeros, personal técnico y administrativo) representados por el gremio de la Sanidad. ATSA informó que la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario y zona dispuso de forma unilateral el pago de una suma no remunerativa, acusó "falta de ética empresaria" e "incumplimiento de lo firmado en el mes de enero".