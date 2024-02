En poco más de quince días el gobierno de Javier Milei cumplirá tres meses y, en la vereda de enfrente, la dirigencia más importante del peronismo vuelve, poco a poco, a aparecer en la escena pública. La primera en hacerlo, después de meses de silencio, fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que con su carta sacudió la discusión pública la semana pasada. Este fin de semana, en tanto, será el turno de su hijo, Máximo Kirchner, que si bien estuvo presente en su rol de diputado durante la discusión de la ley ómnibus en el Congreso y dio encendidos discursos, esta vez encabezará una reunión del consejo partidario del PJ bonaerense, que él preside, en Cañuelas. Este sábado también iba a reaparecer el excandidato a presidente del espacio, Sergio Massa --en Roque Pérez--, pero finalmente el tigrense decidió pasar el encuentro para el 2 de marzo y no chocar agendas con Kirchner.



El brutal ajuste que lleva adelante el gobierno de LLA ya comenzó a hacer estragos en todo el país y también, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires. Centralmente en los sectores bajos, pero además en la clase media que sufrió aumentos en los alimentos, el combustible, las prepagas, en la escuela de sus hijos, en los medicamentos y en tantas otras áreas. Por ese motivo, desde el peronismo consideran que es necesario estar cerca de aquellos sectores. De ese y otros temas coyunturales se hablará en la reunión del PJ bonaerense del sábado con Kirchner. En su entorno descartan que pueda haber un cambio de autoridades y recuerdan que el presidente actual tiene mandato hasta 2025.

El acercamiento a los sectores de la clase media es una de las preocupaciones centrales de Sergio Massa. En su entorno recuerdan que ese es su electorado "histórico" y para el que él siempre trabajó e impulsó medidas en los distintos cargos públicos y de gestión. El exministro terminará a fines de marzo el libro autobiográfico y durante ese mes relanzará la fundación que encabeza, denominada Encuentro.

En enero, cuando Massa se reunió con un grupo de intendentes bonaerenses, les dijo que los más afectados del gobierno de Milei iban a ser las familias de clase media y que, por eso, había que generar acciones para contener a ese sector y estar cerca de ellos, también de los pequeños y medianos productores golpeados por la devaluación. "Massa no está en su casa viendo qué pasa. Está teniendo reuniones privadas con dirigentes de distintos espacios y en diálogo permanente con los 20 intendentes de la provincia de Buenos Aires que responden al FR", remarcaron cerca suyo.

La semana pasada los diez diputados provinciales que responden al espacio del excandidato protagonizaron un episodio que mostró cierta rispidez con Axel Kicillof. Los diputados no bajaron al recinto en una sesión que se llevaba adelante en la legislatura bonaerense, con el objetivo de marcar el enojo con el gobernador por no recibirlos ante reclamos de una supuesta deuda que el ejecutivo provincial tendría con los municipios del FR por gastos en educación, seguridad y las prestaciones de IOMA.

El acto que Massa iba a encabezar este sábado en Roque Pérez iba a estar vinculado, justamente, a la situación de la obra social. Eso quedará pendiente para la semana que viene. Así lo anunció la diputada nacional del FR, Mónica Litza: "La reunión de la mesa PBA del FR se realizará el sábado 2 de marzo a las 11 en Roque Pérez. Con los intendentes, legisladores provinciales y nacionales del FR por la Provincia", escribió en sus redes.

El entorno de Massa baja el tono a la supuesta confrontación con Kicillof y remarca que, por ejemplo, el diálogo con CFK sigue fluido. Dicen, incluso, que varias de las propuestas que resaltó en la carta para debatir el futuro del peronismo, también fueron parte de la agenda y la campaña de Massa. La idea del excandidato en este tiempo es hacer apariciones poco estridentes con poca difusión. Quiere volver a escena de manera discreta.

Más allá de la reunión del PJ bonaerense y de un "Cabildo Abierto" que el PJ de CABA realizará el mismo día "para definir el plan de acción frente a las medidas de Javier Milei en la Nación y de Jorge Macri en la Ciudad", es una incógnita qué pasará con el PJ a nivel nacional. El actual presidente del partido Alberto Fernández llegará al país en las próximas horas tras varios meses en España y, según comentan en el espacio, no tiene intenciones de dejar su cargo. Algunos comentan que Fernández hasta les habría dicho que estaría dispuesto a dejar la presidencia del PJ, pero sólo si Kirchner hace lo mismo en la Provincia. Algo que no parece estar en los planes del líder de La Cámpora. Para una posible sucesión en la Nación suena el nombre de varios gobernadores. Sin embargo, habrá que esperar. No son pocos los que consideran que no es momento de dar esas discusiones en el duro contexto del presente.