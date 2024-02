"El ECuNHi cerrará sólo el día que la Asociación Madres de Plaza de Mayo así lo decida", advierten los trabajadores del Espacio Cultural Nuestros Hijos, luego de leer con sorpresa una nota publicada en el diario Clarín, titulada "Cierran el Ecunhi en la ex ESMA: el gobierno lo considera propaganda". "Desmentimos la información allí vertida, lo allí expresado se funda en el desconocimiento absoluto de las actividades de nuestro espacio, del predio en general, y en una búsqueda que resulta, justamente, propagandística", aseguran.

Explican que "el ECuNHi es un espacio cultural que tiene quince años de vida y que desde entonces lleva adelante una programación cultural amplia que nos enorgullece. La Asociación Madres de Plaza de Mayo lleva adelante una tarea de transformación de este espacio donde habitó todo el horror: Aquí donde hubo muerte, hoy hay vida. Aquí donde hubo odio, hoy hay amor".

Como es sabido, recuerdan que "el ECuNHi no es una dependencia del Estado Nacional, no depende de la Secretaría de Cultura, ni de ningún otro organismo estatal, no se financia 'con subsidios estatales'". Sobre la información vertida en el medio sobre un supuesto subsidio a cobrar el año en curso, explican que "Entre junio de 2021 hasta diciembre de 2023 llevamos adelante un convenio con el Ministerio de Cultura, por medio del cual, a través del Programa 19001 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la denominación responde a Naciones Unidas, pudimos desarrollar las actividades de “El ECuNHi hace escuela”, con contratos que vencieron el 31 diciembre pasado". Y que "previo a ese convenio (de un año y medio de duración) este espacio cultural no mantuvo convenio alguno con el Estado desde el año 2015".

"En este espacio no se realizan actividades 'de propaganda', ni hay 'adoctrinamiento juvenil en el modelo kirchnerista'", expresan, en respuesta a calificaciones que, siempre según el artículo, habrían salido de la Secretaría de Cultura. "Siguiendo el legado de las Madres, desarrollamos actividades culturales de diversa índole (talleres y espectáculos de teatro, música, artes visuales y literatura), y trabajamos para fortalecer los pilares democráticos de Memoria, Verdad y Justicia".

"Como siempre ha sido, las puertas de este lugar seguirán abiertas para defender ese legado del pañuelo. Junto a artistas, docentes, estudiantes, toda la comunidad que nos ha hecho llegar tantos mensajes de cariño y preocupación, y a la que queremos llevar tranquilidad, seguiremos construyendo esta casa de la cultura, amorosamente, tal como lo soñaron las Madres de Plaza de Mayo", concluyen.