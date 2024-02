El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este martes que "regresa lo privado a lo público" después de que el gobierno concretara la compra de 13 plantas de la empresa energética española Iberdrola por 6.200 millones de dólares. López Obrador visitó la central de ciclo combinado de Tamazunchale, en el céntrico estado de San Luis Potosí, y aseguró que la medida va a permitir "que se siga abasteciendo a todos los consumidores de energía eléctrica barata sin fines de lucro".



Se hizo la luz

"Se regresa lo privado a lo público, son 13 plantas que se adquirieron, que se compraron, y esto va a significar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno, que es del pueblo, ya tengan más del 50 por ciento de la generación de energía eléctrica", expresó el mandatario en su conferencia matutina. El gobernante mexicano se refirió al anuncio de Iberdrola del lunes, cuando confirmó en un comunicado que, luego de las aprobaciones regulatorias, quedó cerrado el acuerdo de intenciones firmado por el presidente de la empresa energética, Ignacio Sánchez Galán, y López Obrador en abril de 2023.

Las plantas incluidas en la operación cuentan con una capacidad instalada de 8.539 megavatios, de los cuales el 99 por ciento corresponde a ciclos combinados de gas, mientras que una de ellas es de energía eólica. López Obrador, quien durante años criticó a Iberdrola como símbolo de la privatización en el sector energético durante el "periodo neoliberal", justificó ahora que la compra es "para que se siga abasteciendo a todos los usuarios, a todos los consumidores, de energía barata sin fines de lucro".

"Donde solo está privatizado el servicio eléctrico las tarifas son altísimas, por eso padecieron mucho en España”, mencionó el mandatario mexicano, quien no detalló cómo operarán las nuevas plantas debido a que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) condicionó este mes la adquisición a que operen de forma independiente de la CFE, la empresa eléctrica del Estado.

López Obrador insistió en que la compra es parte de su política de "rescatar" a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la CFE "porque el propósito de los neoliberales era acabar con las compañías estatales y privatizarlo todo". "Si hubiésemos nosotros continuado por ese camino, hoy estaría produciendo la Comisión Federal de Electricidad cuando mucho el 10 por ciento de la energía eléctrica que consume el país, las tarifas estarían hasta las nubes porque no habría ningún control en el precio", argumentó.

López Obrador visitó el martes por la tarde una de las plantas de ciclo combinado que adquirió de Iberdrola en Tamazunchale, en el céntrico estado de San Luis Potosí. "Esa planta es muy importante porque fue de las primeras que iniciaron en el periodo de privatización de la industria eléctrica, entonces es muy simbólico que se vaya a esa planta, que ya pasa a ser una empresa pública", comentó al respecto.

"Las elecciones más limpias y libres"

A dos días del inicio de las campañas proselitistas rumbo a los comicios del 2 de junio, el presidente de México aseguró que no hay ningún riesgo económico o político para el periodo electoral de este año. "En estos tres meses de campaña no va a pasar nada, nada, en lo económico, no hay ningún riesgo de crisis, una cosa que me preocupaba era que se nos fuese a descontrolar la inflación, porque eso le pega a la economía popular y le pega más a los pobres, pero afortunadamente ya está bajando", consideró López Obrador.

El mandatario de izquierda dijo que no habrá polarización durante las campañas electorales, ya que la mayoría de los mexicanos quiere que se mantenga en el poder el oficialista Morena. "En lo político no pasa nada, no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país, además, porque hay la suficiente unidad en el pueblo, la polarización es cuando la mitad está a favor y la mitad está en contra, pero no está así", afirmó AMLO de acuerdo al diario La Razón.

"Nosotros no nos metemos en eso, van a ser los ciudadanos los que van a decidir libremente en elecciones limpias y libres, como nunca en la historia del país, como nunca en la historia de México", aseguró López Obrador. El presidente dijo que respetará la veda electoral y no tendrá ningún acto público que concentre a los ciudadanos, pero sí seguirá viajando por el país supervisando las obras públicas.

La candidata oficialista a la presidencia, Claudia Sheinbaum, es la clara favorita para las elecciones presidenciales del 2 de junio con un 59 por ciento de intención de voto, muy por delante de su principal rival, Xóchitl Gálvez, que tendría un 36 por ciento de apoyo, según el sondeo de Buendía & Márquez para el diario El Universal.