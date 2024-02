El presidente Javier Milei no está dispuesto a bajar la confrontación con los gobernadores provinciales. El vocero presidencial, Miguel Adorni, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmaron que el Gobierno apelará el fallo de la justicia federal de Chubut que ordenó "cesar" con la retención de los reembolsos correspondientes Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

La decisión del Gobierno de cortar esos fondos a la provincia de Chubut generó una fuerte reacción del gobernador del PRO Ignacio Torres, quien amenazó con cortar el suministro de gas y petróleo; Milei desestimó la amenazó, lo tildó de "amateur" y continuó con destratos discriminatorios y violentos a través de las redes sociales. A penas se conoció el fallo del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, los rumores surgidos de la Casa Rosada marcaban el camino de la apelación.

Esos rumores fueron confirmados este jueves por Adorni y Francos. El vocero presidencial, en su conferencia en Casa Rosada, eligió mantener el tono condescendiente hacia Torres: "La sentencia parece estar más fundada en una invocación a la piedad del Gobierno de Chubut que al derecho aplicable". Y aseguró que el Poder Ejecutivo "está analizando diferentes herramientas para proceder a la apelación".

Más temprano, Francos sostuvo que "el Gobierno va a recurrir a todo lo que sea necesario recurrir y las provincias están en su derecho de hacer los planteos que crean" y se manifestó "convencido de que el Gobierno no violentó ninguna norma".

De esta manera, el Gobierno responde con dureza no solo a Torres si no a todos los gobernadores patagónicos, quienes ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en el Senado tras conocer el fallo judicial favorable al gobierno de Chubut y llamaron a Milei al diálogo. En esa conferencia, Torres consideró que el no envío de los fondos a la provincia era un "tema saldado".

Incluso, en el cierre de la conferencia, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, tomó la palabra y realizó una invitación a Milei para reunirse con todos los gobernadores de la región en el Parlamento Patagónico, que se realizará el 7 de marzo en Cómodoro Rivadavia. "Queremos invitar al presidente de la Nación que va a ser bien recibido por los patagónicos", lo convocó Weretilneck.

La decisión del gobierno nacional es redoblar la apuesta. Adorni leyó durante la conferencia los fondos coparticipables enviados durante febrero a la provincia patagónica e indicó que ascendieron a 21.971 millones de pesos. Tras dar la cifra, el vocero presidencial inistió en la chicana dicha por Milei en otras entrevistas y subrayó que durante ese mes la provincia organizó "25 festivales" provinciales, como si se tratra de que los fondos se malgastan.

"Cuando hablamos de gastos superfluos en una Argentina empobrecida (...) organizó la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, la Fiesta Regional de la Tortilla al Rescoldo, la Fiesta de la Doma y el Folclore, la Fiesta Regional de la Flecha, la Fiesta provincial del Caballo, entre otras fiestas locales populares", atacó Adorni.



Ante esa posición del Ejecutivo nacional, Ignacio Torres, anticipó ayer que el Poder Ejecutivo "dinamitó todos los puentes de diálogo" en el conflicto que la provincia y valoró que la Justicia ofició de "árbitro", aunque "se debería haber resuelto de otra manera".