La senadora por Santa Cruz y exgobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner, se reunió con la escultora Silvia Caporaso en el bloque de Unión por la Patria en el Senado. Allí quedó resguardado el busto del expresidente Néstor Kirchner, que la semana pasada la presidenta de la Cámara alta Victoria Villarruel sacó del salón de las provincias donde estaba ubicado. "Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda", había dicho la vicepresidenta. Alicia Kirchner respondió: "La historia no se puede borrar sacando una escultura o imágenes. El busto ahora está custodiado en nuestro bloque, pero lo que hizo Néstor está custodiado por todo el pueblo argentino".

Tras tomarse una foto con el busto de Néstor junto a la escultora, al presidente del interbloque José Mayans y los senadores Juliana Di Tullio, Martín Doñate y el exsenador, Marcelo Fuentes, Alicia Kirchner añadió en diálogo con Página/12: "Todo lo que hizo Néstor como presidente quedó marcado muy fuerte en la República Argentina y muchas de sus orientaciones son las que tendríamos que seguir como la inclusión social, la identidad nacional y todo lo que tiene que ver con la producción y dignidad del trabajo". Miró a la escultora y subrayó: "Creo que todo eso fue lo que a ella la inspiró a hacer este busto".

A su turno, Caporaso dijo emocionada: "Hice la escultura cuando Néstor murió. Ese día vine a la plaza con mi familia y quedé muy impactada. Si bien nunca había hecho bustos dejé todos los proyectos que tenía en marcha y me puse a hacerlo. Llené toda mi casa de fotos de él y lo hice". Luego, contó que lo guardó hasta el año 2013 cuando en el marco de la conmemoración del 24 de marzo, el entonces senador Marcelo Fuentes la convocó para hacer una exposición de esculturas en el Senado. "Traje esculturas que hice en la época de la dictadura y durante el gobierno de Alfonsín y también traje el busto de Néstor", comentó. Luego los senadores le pidieron que lo deje allí en el salón de las provincias y lo donó.

"Quiero agradecerle a Silvia. Ella lo sintió y por eso lo hizo. Los sentimientos no se rompen sacando una escultura o una pintura. Ahora Néstor está bien custodiado en nuestro bloque y por el pueblo", cerró la senadora Kirchner.