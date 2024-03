FESTIVALIPSIS ► El St. Patrick's Fest celebrará San Patricio con juegos, stands, concurso de cosplay irish punk y toques de Mala Suerte, El Ejército Negro by Pilsen, Traje Desastre, Satélite Ruso y Aires Bastardos, todo el 16/3 en el Club Cultural Matienzo ► El Festival Cosquín Rock 2024 estará disponible en Star+ hasta el 9/3, con shows y entrevistas a Babasónicos, Skay, Ciro y Los Persas, Divididos, Lali, Miranda!, Molotov, Steve Aoki, Slash y más ► Y la Power Up Orchestra encabezará el Power Up Festival, mix de cultura pop con menú de música, animé, videojuegos y cine, el 21/4 en el Luna Park.



ESTAMOS EN OBRA ► Porno, racismo, títeres y diversidad sexual arman el musical Avenida Q, los martes a las 20.30 en el Teatro Maipo ► Un chico se reconstruye tras la muerte de su madre en Verdar, con Damián Lomba, los sábados en Ítaca Complejo Teatral ►Humor y provocación son las consignas de Homosexualización, del colectivo Zirujas (domingos 3 y 10/3, Teatro Multiescena) ► Y hay fábula de fotógrafo, modelo y negocio en el regreso de La Madonnita, de Mauricio Kartun (domingos, Ítaca Complejo Teatral).

MIRÁ QUÉ VIVOS ► Trueno presenta nuevo registro de sus cuatro noches en Vorterix de finales del año pasado, con una flamante entrega del show Bien o mal, el epílogo como parte de las Claro Sessions ► Los platenses Robinson sacaron Cápsula, un EP completamente grabado en vivo en uno de sus shows en Pura Vida.

TENGAMOS SESSION ► El grupo Bajo el Búnker grabó la sesión Entre bosques, al aire libre en Necochea, sobre el pastito y con altos troncos ► Mientras que Dani Ribba registró sesión en directo de A mi lado, en vivo en Cindy Cats Jam.

DE VISITANTE ► Los uruguayos Agarrate Catalina volverán a ser locales el 24/3 en la Ciudad Cultural Konex, misma sala donde el pianista-performer británico Alfa Mist detonará el límite entre hip hop y jazz el 16/4 ► Además, los boricuas Cultura Profética confirman retorno para tocar en el Movistar Arena el 4/5.

MUCHO TEXTO ► Doce relatos de monstruos, fantasmas y horrores arman Un lugar soleado para gente sombría, el libro de cuentos de Mariana Enriquez que acaba de publicar Anagrama ► En tanto que un taxi boy albino, un brujo africano y un cadáver protagonizan la novela policial La niña de oro, de Pablo Maurette, también editado por Anagrama.

HACELA SIMPLE ► Febrero se va dejando temas nuevos de Larva (S.U.S), Dai Liparoti (Sos todo para mí), Hestald (Tú y yo), Claraazul (Parece ser invierno), Laura Farías (Desierto), Ponfe (Sur), Eze Machado (Perdido), Eloísa (Como yo), Lank con el estadounidense Mace Beyers, de Grey Daze (Broken), o Zoe Gotusso con los peruanos Alejandro & María Laura (Dos hemisferios), G5 (Fruto del jardín) o Sonia Z (XQNMQ).





