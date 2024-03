Desde el 10 de diciembre de 2023, la mayoría de la poblacion asiste impávida a una sucesión de acciones de gobierno que la tienen antre paralizada y sorprendida, tanto a quienes lo votaron como los que no.

La clase política está atónita, en general, frente al devenir de los hechos.

Escasos sectores reaccionan con acciones o declaraciones más o menos claras, pero en general, desde abajo hacia arriba, la sociedad mayoritariamente transita un estado de decepción, parálisis, miedo, bronca, expectativa, que nada ni nadie intenta aclarar o explicar.

La irrupción de la marea destructiva de los llamados libertarios ha causado en pocas semanas una destrucción sin igual. Vinieron a modificar todo lo que tenga que ver con derechos, libertades, funciones del Estado, y demas instituciones.

Da la impresión de que la falta de repuestas y acciones más colectivas y masivas obedece a que quienes se dicen oposición no saben cómo jugar ese papel, no hay propuestas, no hay proyecto alternativo, no hay declaraciones, no se ve una disposición para enfrentar, hay solo relatos de lo que sucede. Parecen periodistas, sólo atinan a comentar sin proponer. solo miran y esperan…

Triste papel de quienes hoy deberian estar planteando salidas concretas, ideas y alternativas y caminos hacia donde debemos ir para salir de este infierno al que nos están llevando. Sólo comentan todo el tiempo que aumenta todo, ajustan acá y allá, despiden, suspenden, aprietan, presionan, reprimen, avanzan, pero no se les cae una idea propia para parar y salir frente a eso.

Hay algunas excepciones, no muchas, no alcanzan. La mayoría de la gente sufre, otros “esperan” los menos apoyan, pero no se ve por donde y con quién se sale.

El panorama es muy peligroso. el gobierno está al servicio del gran capital, de los grupos mas concentrados de la economia nacional y global, de los fondos buitres y del capital financiero especulativo internacional. Pero la “oposición” y los medios afines hablan de Lali, de Conan, de la ridícula Lemoine, y todas esas estupideces. De politicas y propuestas … cero.

Están todos sorprendidos y no salen del asombro. Este gobierno, de seguir avanzando, va por la destrucción de la Nación, la entrega absoluta de nuestra soberanía y el empobrecimiento masivo de la sociedad.

Ante esto, sólo se puede esperar que algunos despierten de ese sueño profundo al que parece estan entregados y den señales de vida para los millones de sufrientes, o estos terminarán pasándolos por encima.

Héctor Marinángeli