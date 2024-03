El inicio del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados de Salta estuvo atravesado por la política nacional. Ya en el comienzo, en el espacio de Homenajes, el diputado Adrián Valenzuela y la diputada Gloria Seco reivindicaron la importancia de la agencia de noticias estatal Télam y rechazaron la decisión del gobierno nacional de cerrarla.

En ese mismo espacio se generó el primer choque. Griselda Galleguillos (Rosario de Lerma, Ahora Patria, que se referencia en La Libertad Avanza) intentó introducir un pedido de informes. La vicepresidenta primera Verónica Saicha (Capital, Salta Tiene Futuro, que responde al oficialismo local) le hizo notar que no era el momento. Galleguillos no lo aceptó y se inició una discusión: Saicha intentaba recordar el reglamento de la Cámara (que es nuevo), Galleguillos respondía con su característico estilo confrontativo y al final la vicepresidenta recurrió a las jinetas: “Le voy a pedir que me escuche, si no tendré que hacerle un llamado de atención”, advirtió. Como Galleguillos seguía en sus trece, le apagó el micrófono.

Galleguillos siguió hablando, aunque cuando ya se había pasado a otra instancia. En algún momento habló Patricia Hucena (de Orán y una de las espadas destacadas del oficialismo salteño). “Voy a pedir respeto, conocimiento sobre todas las cosas, porque esta es la primera sesión, y que esto no siga sucediendo”, reconvino.

Cuando se trataba un proyecto para que ex combatientes de Malvinas tomen la jura a la bandera a estudiantes de cuarto grado Galleguillos cuestionó la capacidad de Saicha para dirigir el debate y afirmó que la Cámara se queda “en cuestiones superfluas, en cuestiones que tienen que ver con cartelear”. “Hay que tener más criterio” y “sobre todo más territorio”, reprochó a sus pares, a quienes llamó la atención porque no atienden a la gente en sus localidades, aseguró.

Después de aprobarse la iniciativa, Hucena reivindicó la acción política y la vida en sociedad como un proyecto colectivo. También invitó a “los legisladores que hoy en Buenos Aires se alegran de la falta de recursos en la provincia" a que "vengan y den explicaciones a la gente”

También habló, igual que Socorro Villamayor (Capital, otra espada del gobierno provincial) de la próxima reunión del presidente Javier Milei con los gobernadores y el Pacto de Mayo. "Los acuerdos deben darse pero no con extorsión”, advirtió. “Yo espero que ese pacto no sea solo diez puntos, porque las necesidades son enormes”, sostuvo antes de dejar otra reflexión crítica: “Si hoy quien gobierna piensa que el estado no tiene responsabilidad, creo que en esta democracia no se están respetando los principios”, las leyes nacionales e internacionales. Y concluyó pidiendo "no entrar en esta (en referencia a la confrontación que propuso Galleguillos) porque no sirve”.

Se acaba el dulce

Sin embargo, siguieron los encontronazos. Hubo otro durante el tratamiento de un proyecto de declaración para pedir a las y los legisladores nacionales por Salta que gestionen financiamiento para obras públicas comprometidas por la Nación.

Tras la intervención de diputados que enumeraron las obras en ejecución que están paralizadas por la suspensión de los fondos nacionales que las financiaban, habló otra vez Galleguillos: los diputados provinciales “nos estamos convirtiendo en secretarios de los diputados nacionales”, disparó.

Luego aseguró que antes de hacer ese pedido había que revisar en qué se gastaron los fondos que llegaron a la provincia. “Primero necesitamos las cuentas claras desde la provincia", dijo antes de afirmar que “todavía no se presentó la cuenta general del ejercicio 2023” y tampoco se aprobó la cuenta general del ejercicio 2022. “Esto es falta de transparencia. Ahora entiendo por qué se me quitó el uso de la palabra al comienzo de la sesión”, retrocedió.

La acompañó Roque Cornejo (Capital, Ahora Patria). Cuestionó que el gobierno de Salta no haya ejecutado obras comprometidas, habló de corrupción (lo que le valió la respuesta del diputado Luis Mendaña, de La Caldera) y también que se les diga "a los diputados nacionales qué es lo que tienen que hacer en vez de pensar nosotros soluciones”. También defendió al gobierno nacional: “No nos permitamos ser cínicos y echarle la culpa de lo que pasa en la provincia a un presidente que no lleva cien días en la presidencia”, sostuvo.

Intervinieron otros legisladores reivindicando la gestión del gobernador Gustavo Sáenz y cuestionando los recortes de fondos que lleva a la práctica la Nación. Socorro Villamayor recordó que es habitual que la Cámara Baja de la provincia haga solicitudes a las y los legisladores nacionales, que sepan “aquellos novatos en esta Cámara”, chicaneó en dirección a Galleguillos.

También defendió la legitimidad del gobierno provincial: "A este gobernador también lo eligió la gente”, de la misma forma en que eligió al Presidente, afirmó. De paso, recordó que Milei “nunca dijo que no iba a dar transporte, que no iba a dar comidas en los comedores”, que iba a dejar a gente sin medicamentos, “eso no lo dijo”. Recordó que Salta tiene equilibrio fiscal y que ahora "esta provincia tiene que estar pagando los desequilibrios de los anteriores” cuando el gobierno nacional recorta aportes.

Germán Rallé (General Güemes, jefe del bloque oficialista) recordó que las reglas de juego las impuso hoy el gobierno nacional. También reconoció que Milei lleva poco más de 80 días de gobierno, pero añadió un recordatorio-advertencia: “le quedan 20 días del periodo dulce”. Y criticó al diputado nacional José Luis Espert, que dijo que Salta recibe más recursos que los que aporta al país. Para Rallé, con esto el legislador de la derecha se rió de la provincia. “Mire si no le aportamos a esa economía nacional lo que necesita” (tabaco, minería, granos, ganadería) y “lo que más duele es el verso de los fondos discrecionales”, sostuvo antes de recordar que la presión del Presidente: “No hay plata, y si quieren, tráiganme las leyes”.

Sobre estudios e ignorantes

Otro cruce se vivió en el espacio de Manifestaciones. El diputado Rogelio Segundo, del departamento Rivadavia e integrante del Pueblo Wichí, acusó a Galleguillos de incurrir en una falta de respeto al “decir que somos secretarios de los diputados nacionales". "Está totalmente equivocada”, le recriminó. Contó que a pesar de que terminó los estudios (“Tengo primaria completa, tengo alguito de secundaria”, sí sabe como son los procesos para presentar un proyecto.

Más tarde Gustavo Orozco (Rosario de la Frontera, Cambia Salta) cuestionó a Galleguillos por reirse en el momento en que Segundo contaba que no había podido terminar sus estudios. “Me parecés una irrespetuosa total que no conocés ni viviste absolutamente nada de la realidad”, la retó.

Antes habían intervenido la misma Saicha, quien ratificó su actuación y pidió respeto "por nosotros mismos”; Mónica Juárez (Salta “8 de Octubre”, Capital), que le pidió a Galleguillos que no cuestione en general, y Gloria Seco, que recordó que los recortes de la Nación provocan que solo en Orán estén perdiendo más de 200 viviendas, la obra de la ruta de Orán a Embarcación y la construcción de tres colegios secundarios. “No estamos en tiempos de sonrisas burlonas, estamos en tiempos muy difíciles. No se ríen de nosotros, se ríen de la gente”, le recriminó a la legisladora libertaria.

Galleguillos respondió. En el caso de Segundo, la diputada dejó en claro por qué LLA ataca al Instituto contra la Discriminación. Comparó al legislador indígena con la diputada nacional Natalia Zaracho. “¿Les parece justo decir yo soy un ignorante?”, recriminó antes de asegurar que “el ignorante” cobra “más de un millón de pesos”. “Tienen cara de decir yo soy un ignorante, no me capacito, me parece una falta de respeto a la gente”, aseguró. Y afirmó: “No me burlo de los ignorantes, al contrario”.

La oranense Ramona Riquelme pidió al presidente de la Cámara, Esteban Amat, que le aplicara una sanción a Galleguillos. Entonces terció Cornejo, compartió que el trato debe ser respetuoso, consideró que no es respetuoso cortarle el micrófono a un legislador y pidió definiciones sobre el trabajo en la Cámara.

Amat pidió que se baje el nivel de agresión y avisó: "Se hará respetar el reglamento", y se interrumpirá a un legislador o legisladora que siga hablando fuera de lugar. “Estúdienlo el que no lo sepa”, recomendó.