El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó su participación en la reunión de este viernes 8 de marzo, convocada por la Presidencia para "establecer los pasos a seguir para la firma del Pacto de Mayo". En ese sentido, Sáenz aseguró que el segundo encuentro entre el presidente Javier Milei y los gobernadores tiene que ser el puntapié inicial para rediscutir la concepción de un país federal, principalmente, donde se plantee una reparticipación de fondos más equitativa entre las 24 jurisdicciones.

En diálogo con medios porteños, el mandatario salteño dijo que su presencia es consecuente con su permanente reclamo sobre la necesidad de espacios de diálogos y consensos entre la Nación y las provincias. "¿Cómo no estar si fui uno de los primeros gobernadores en plantear la necesidad de estas reuniones?", expresó.

Si bien dijo que puede estar de acuerdo o no con ciertas políticas impulsadas desde el gobierno nacional, aseguró que los representantes provinciales deben sentarse y dialogar porque eso es parte de su función. Sin embargo, lamentó que se perdieron tres meses "valiosísimos" para la gente, y consideró que hay una "obligación" de asistir al encuentro. "El gobernador que no vaya a la reunión, evidentemente, tampoco tiene capacidad de dialogar o no quiere hacerlo", afirmó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo en su apertura de sesiones: "si se trata de encuentros para fotos y marketing, arranquen nomás si no llegamos", en referencia a la firma del Pacto de Mayo, a realizarse el 25 de mayo en Córdoba. Sáenz reconoció que el primer encuentro entre los gobernadores y Milei (ocurrido el 19 de diciembre) fue sólo para la foto: "después nunca más".

Por ello dijo que su asistencia a la reunión del viernes también representa un gesto de confianza hacia Milei, ya que "nosotros esperamos que el Presidente nos sorprenda para bien". Las expectativas de Saénz giran en torno a la rediscusión de determinados puntos de la ley ómnibus (que Milei busca aprobar antes de firmar el Pacto), y la urgencia de tener certezas sobre el envío de fondos de parte de la Nación para garantizar la gobernanza en las provincias.

A modo de ejemplo, el salteño recordó la quita abrupta de los fondos correspondientes al incentivo docente. "Eso no afecta a los gobernadores, sino a todos los maestros. Creo que es un tema que hay que resolverlo urgente", afirmó. La semana pasada el gobierno de Salta "intimó al gobierno nacional para que realice la transferencia a favor de la provincia de Salta de las partidas correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente", según informó la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore. La Fiscalía de Estado envió cartas documento al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El Ejecutivo salteño insiste en que esas partidas fueron previstas en el presupuesto 2023, prorrogado en 2024 por medio del DNU 88/2023.

"No son los 10 mandamientos"

Sáenz direccionó los reclamos también a los 10 puntos que propone el Pacto de Mayo, en el que se prevé que los gobernadores firmen la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal como innegociable; la "reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno", y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva. También habla de la rediscusión de la coparticipación federal para "terminar para siempre con el modelo extorsivo actual", y exige un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

"Vamos a estar en el Pacto, pero no son los 10 mandamientos", cuestionó el gobernador, asegurando que el viernes se empezarán a rediscutir esos puntos, además de lo que busca el Ejecutivo nacional con la ley ómnibus. Para Sáenz, cualquier discusión debe tener la perspectiva del federalismo. Como ejemplo, dijo que le gustaría que se cree un régimen de incentivo para la recuperación histórica del norte argentino "que ha sido olvidado desde que nació la patria".

"Necesitamos que el gobierno nacional tenga una mirada federal", insistió antes de afirmar que la mayoría de los discursos y acciones que nacen desde la Nación son desde un "centralismo total". El gobernador afirmó que existe un gran desconocimiento territorial de la Argentina, lo que lleva a desconocer las necesidades e injusticias en cada jurisdicción. "¿Qué mercado le va a poner agua a las comunidades originarias", cuestionó en referencia a la premisa de libre mercado que impone el Ejecutivo nacional.

"Hay demanda, pero quién va a invertir si no está el Estado presente", reiteró. Sostuvo que esos planteos se deben dar en el nuevo encuentro con el Presidente porque "evidentemente hay un desconocimiento del país federal" y no se garantizan las mismas oportunidades.

Sáenz sostuvo que no le parece justo la actual distribución de los fondos coparticipables pues eso provoca que existan dos Argentinas. Por un lado, la que está llena de subsidios (CABA/AMBA); y por el otro, la que tiene asimetrías e injusticias (las 23 provincias). "Esa es la discusión", insistió. "Pongamos sobre la mesa (las asimetrías) y determinemos criterios equitativos de reparto y determinemos si se quiere que el norte argentino crezca", alertó. Como viene repitiendo, dijo que al NOA hay que darle las mismas posibilidades que existen en el centro del país.