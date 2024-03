El periodista y conductor, Víctor Hugo Morales, criticó el discurso del presidente Javier Milei en Expoagro y aseguró que tanto el mandatario como el sistema que representa "no ven es el cansancio que no se puede aguantar más y, sin embargo, aguanta".

El editorial de Víctor Hugo Morales

"Héroes", les dice Milei a los capangas del campo y repite aquello de Davos. "Héroes".

¿Qué hacemos, qué le decimos al hombre que sufre mansamente las consecuencias de la avaricia de los héroes de Milei?

Leandro Barttolotta con Ignacio Gago hablan de la teoría de la implosión. Muy buen libro, que se llama Implosión. En los mismos espacios que mira la política, pero en otra dimensión en la que no se adentran ni la política ni la militancia, porque no la perciben aún. El libro se llama justamente Implosión, por si llega a interesarles.

Y en una parte uno se va encontrando con la sensación de que acá parece que todo está tranquilo, ¿no? Que la gente se la banca. Esto parece que está ocurriendo. ¿Es así?

Las implosiones sociales no son insurrecciones ni acontecimientos ingobernables. No son siempre el puro caos. A veces se da como en el 2001. Pero solo a veces. No se trata de atentados contra el orden social. No saltan al primer escenario de la vida.

Y eso es lo que no nos permite ver las violencias más difusas, la amenaza a cualquier estabilidad existencial privada.

Yo diría la calle de los cuerpos cansados de una sociedad a la que destratan y que está en guerra dentro de ella, con ella misma.



Lo que Milei y el sistema que representa no ven es el cansancio que no se puede aguantar más y, sin embargo, aguanta.

Y sobre esos cuerpos cansados es que se construye la ironía permanente de los enajenados enriquecidos que Milei elogia como héroes.

Yo creo que a veces en el sometimiento difumado por la costumbre está latiendo la esperanza de que suceda lo otro, lo más grave, la implosión real. Se la menciona en voz baja o a veces se la grita ante una injusticia como la de un trabajador al que le quitan el pan. Pero late, golpea el pecho de cada uno y lo que cuesta es juntarse.

Este parlanchín insolente desafía todos los días. Destruye sueños, insulta al que aguanta. Le dice "héroes" a los que golpean al pueblo. "Héroes", los empresarios de las ganancias escandalosas Héroes, los que meten en silobolsas millones de panes. Héroes.

Matan antes a los que de todas formas vamos a morir. Pero matan antes. Quitan vida antes de tiempo los héroes que menciona Milei, en los medicamentos, en la atención de la salud, en la alimentación, en el ataque permanente de los que viven en la precariedad.

Expoagro, Sociedad Rural, Clarin, La Nación, asociados y Milei de vocero. Sonríen para la foto. Se abrazan, se felicitan.

Pero atención, los estamos mirando desde la implosión, por ahora, de cada cual.