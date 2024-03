Estamos en viaje por la vida. Hace dos horas me despedí de Carlos S.O. que viene recorriendo la América del Sur hace 14 años difundiendo la obra de Rafael Barrett, el extraordinario y multifacético periodista, ensayista y escritor ácrata quien nació en la región de Cantabria en la península Ibérica pero también vivió intensamente en Argentina, Paraguay y Uruguay.

La metáfora de la vida como viaje tiene sentido poético, filosófico y existencial muy intenso.

Luego de compartir algunos encuentros con Carlos S.O. periodista y hombre itinerante nos despedimos hasta pronto y me dijo seguimos en viaje y le dije claro que sí porque no creemos en las fronteras y somos habitantes del mundo y no de un determinado territorio más que transitoriamente.

Luego de nuestra despedida recordé lo que alguna vez dijo y escribió Ruben Prieto: "Toda vida verdadera es encuentro".

Claro que sí y esto es lo que le da sentido a nuestras vidas: los intercambios entre seres humanos sin establecer ni aceptar jerarquías, discriminar por raza, sexo, etnia o religión.

Por todo lo antedicho reafirmamos las palabras del revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón: "Vamos hacia la vida solidariamente". Y como escribió Rafael Barrett en El esfuerzo: "Las fuerzas que el destino olvidó un instante en nuestras manos son fuerzas de tempestad. Para el que tiene los ojos abiertos y el oído en guardia, para el que se ha incorporado una vez sobre la carne, la realidad es angustia. Gemidos de agonía y clamores de triunfo nos llaman en la noche. Nuestras pasiones, como una jauría impaciente olfatean el peligro y la gloria. Nos adivinamos dueños de lo imposible, y nuestro espíritu ávido se desgarra. Poner pie en playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido, el estremecimiento de una fuerza nueva: he ahí lo necesario".

Carlos A. Solero