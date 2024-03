Lionel Messi tendrá este jueves su esperado debut en la Liga de Campeones de la Concacaf, popularmente conocida como la Concachampions, una competencia históricamente adversa para los clubes estadounidenses.

El crack rosarino y su Inter Miami estarán jugando desde las 23 como visitantes del Nasvhille, por la ida de los octavos de final. La transmisión irá por cuenta de la plataforma Star+ y la vuelta se jugará en Miami el miércoles 13.

El equipo dirigido por el Tata Martino se clasificó al certamen continental (la Libertadores de la Concacaf) al ganar la Leagues Cup el año pasado, torneo que incluía a clubes mexicanos y yanquis. El Miami se salteó la instancia de 16avos de final y estará debutando directamente en octavos contra el elenco al que venció en la final de la mencionada Leagues, que viene de eliminar al Moca de República Dominicana por un global de 7 a 0.

El cuadro de octavos de final

Aunque había mucha expectativa por ver a Messi jugar en diferentes canchas de Latinoamérica, el sorteo de las llaves bajó la espuma ya que del lado del Inter Miami quedaron mayoría de equipos de la MLS y un par de elencos mexicanos.

El vencedor de Miami-Nashvile irá contra el ganador de Cincinatti y Monterrey de México. Mientras que del otro lado se enfrentarán los sobrevivientes de Columbus Crew-Houstony Orlando City-Tigres de México.

Por el contrario, la otra llave tiene acento caribeño. Los cruces son Pachuca de México vs. Philadelphia (0-0 en la ida en EEUU) y Robinhood de Surinam y Herediano de Costa Rica de un lado (2-0 en la ida tica), y América vs. Guadalajara y Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica vs. New England Revolution del otro.



La historia de la Concachampions

La Concachampions se juega desde 1962 y es dominada ampliamente por los clubes mexicanos, que acumulan 38 títulos. Luego vienen los costarricenses con 6 coronaciones y recién las franquicias estadounidenses, con 3, mismo número que los elencos de El Salvador. Además, los clubes de Surinam, Guatemala, Trinidad y Tobago, Honduras y Haitín suman un par cada uno.

De todos modos, los equipos mexicanos y de la MLS dominaron los últimos tiempos. Desde 2008 que un club que no sea de estas ligas llega a la final, el último fue el emblemático Saprissa de Costa Rica, siendo subcampeón. De las últimas 18 ediciones, 17 fueron para México y una para EEUU.

El club más ganador es el América (7), seguido del Cruz Azul (6), Pachuca y Monterrey (5), Saprissa y Pumas (3) entre los más laureados.

El 2024 del Inter Miami y cómo formaría

Reforzado con Luis Suárez, el Inter Miami arrancó la MLS con todo este año y lidera su zona con 7 puntos sobre 9 posibles. En la última fecha venció 5 a 0 al Orlando City con dobletes para Messi y el uruguayo.

Este jueves ante el Nashville (dos empates en esta MLS), el Tata Martino no contará con el capitán del equipo, el lateral DeAndre Yedlin, quien fue sorpresivamente enviado estos días al Cincinatti a cambio de 150 mil dólares.

Así, el equipo formaría con: Drake Callender; el ucraniano Sergiy Kryvtsov, el exRacing Tomás Avilés, el exArgentinos Nicolás Freire, Jordi Alba; el alemán Julián Gressel, Sergio Busquets, el paraguayo Diego Gómez; Messi, Suárez y el finlandés Robert Taylor.

En el equipo rosa también militan el volante exArgentinos Federico Redondo, el exColón Facundo Farías (lesionado) mientras que ya tendría todo arreglado para sumarse el mediapunta paraguayo exRacing y Defensa y Justicia Matías Rojas.