El dirigente de la organización social Polo Obrero Eduardo Belliboni advirtió que hay "avances preocupantes en la pérdida de libertades democráticas" y explicó en qué consiste el modelo de la "reiterancia" que ya se aplica en Mendoza, al que calificó como "barbaridad jurídica".

"Es el protocolo que, en Mendoza, modifica el Código Procesal, entonces te procesan y te juzgan por lo que llaman 'ley de reiterancia'. Es decir, si vos reiterás una falta, aunque no seas condenado ni en primera instancia, se acumula. Si te acusan tres veces de cortar una calle, ya podés ser condenado sólo por el hecho de la reiterancia", detalló Belliboni en diálogo con AM750.



En ese marco, el referente de Polo Obrero recordó que dos dirigentes mendocinos fueron enjuiciados por protestar durante las protestas contra la ley ómnibus. Se trata del exsenador y precandidato a gobernador Victor da Vila y del referente nacional Martín Rodríguez, éste último condenado a 2 años y ocho meses de prisión no efectiva en febrero.



"Yo estuve presente en el juicio y no podía creer lo que escuchaba. La prueba contra él (Martín Rodríguez) era el testimonio de un policía de tránsito que atestiguó que lo vio cortar la calle, efectivamente, junto a miles de personas más, y que esto produjo un corte del tránsito, y leyeron todas las líneas de colectivo que pasaban por esa calle", detalló Belliboni en diálogo con Campana en 750.

Tanto Patricia Bullrich como el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, hicieron declaraciones públicas respecto de su intención de replicar el modelo a nivel nacional y en el territorio porteño, respectivamente.

Made in Mendoza

El concepto de reiterancia fue impulsado por el actual gobernador radical Alfredo Cornejo en su primer mandato (2015-2019). Fue una modificación del Código Procesal Penal que admite la prisión preventiva contra personas por acumulación de faltas sin condena firme.

De modo similar funcionaron las imputaciones por "resistencia a la autoridad y atentar contra la propiedad pública" que repartió el exgobernador de Jujuy (UCR), Gerardo Morales, a los manifestantes cuando comenzaron las protestas contra la reforma constitucional del 16 de junio de 2023.

"Estamos ante un retroceso civilizatorio"

En ese contexto, el dirigente de Polo Obrero señaló que, además de la avanzada contra la protesta, se están "pulverizando los salarios, las jubilaciones" y que "deja de tener sentido un programa social porque no se actualiza de ninguna manera".

Sumado a esto, le reclamó a la CGT un paro nacional "para frenar esta barbarie en el terreno de las libertades, pero también en el de las reivindicaciones": "No hay forma de negociar con este Gobierno, por eso hay que pararlo en seco", argumentó.

Y concluyó: "En Tucumán hay 15 mil chicos que no se anotaron en la escuela porque no van a poder pagar el colectivo. Es un retroceso civilizatorio. No estamos hablando de cosas que se pueden resolver, hablamos del siglo XIX, y no es casual, él (por Javier Milei) siempre habla de 100 años atrás".