Alexis Mac Allister marcó un gol en el esperado Liverpool-Manchester City de este domingo, que con el 1 a 1 final le permitió al equipo del volante campeón del mundo mantener la distancia de un punto sobre Julián Álvarez y compañía, quienes terminaron aguantando el empate como pudieron.

De todos modos, el que más festejo el resultado fue el Arsenal, que por diferencia de gol se mantiene en la cima de la Premier League tras 28 fechas jugadas. Los puestos de arriba tienen a Arsenal (64 puntos y +46 de diferencia), Liverpool (64 y +39) y el City (63 y +35).



Luego aparecen Aston Villa (55) y Tottenham (53), que se enfrentaron más temprano con goleada para los de Cuti Romero y tristeza para el Dibu Martínez: fue 4 a 0 en el Villa Park, en un duelo clave por la pelea por el cuarto y último puesto que clasifica a la Champions League.



Liverpool vs. City, Klopp vs. Guardiola

El plato fuerte de la jornada fue el cruce táctico entre el alemán Jürgen Klopp y el catalán Josep Guardiola, nada menos que el número 30 en su historial personal, que sigue favoreciendo al DT de Liverpool y exBorussia Dortmund por 11 triunfos contra 10 del entrenador del City y exBayern Múnich. El de este domingo fue el noveno empate.

En Anfield se vio una historia muy equilibrada, con un tiempo para cada uno pero con sabor final a que algo más mereció llevarse el local. Primero golpeó el City, a los 23 minutos, a través del polifuncional John Stones tras un centro de córner y una grosera distracción defensiva del uruguayo Darwin Núñez.

El empate llegó a los 50, con un penal de Mac Allister que logró superar la acertada estirada del brasileño Ederson, quien a los minutos salió lesionado. El brasileño había cometido el penal -penalazo- luego de una mal pase del neerlandés Aké. Por el pampeano, fue su cuarto gol en su primera temporada con el Liverpool. Por ahora lleva 33 partidos y además repartió seis asistencias.

La polémica: "Sin la pelota, lo mata"

Claro que del lado local quedó mucha bronca por el penal no cobrado a los 98 minutos por una clara infracción del belga Doku sobre el propio Mac Allister. "Fue penal clarísimo. Al cien por cien. Es falta en cualquier parte del campo y también tarjeta amarilla. Está claro. Si la pelota no estuviera ahí, lo mata", dijo Klopp sobre la acción.

"Para toda persona que ve fútbol en este planeta es penal; si piensas que no lo es entonces tal vez no seas una persona de fútbol", redobló el alemán.

Del lado del City, el exRiver Álvarez fue titular y salió reemplazado a los 68 minutos, más temprano de lo habitual. El que también salió antes de lo normal fue el belga Kevin de Bruyne, quien no ocultó su enojo por el cambio y hasta discutió con el DT.

Al respecto, Guardiola declaró fiel a su estilo, como si todo fuera parte de un plan: "Me gustó la reacción de de Bruyne. Ahora está contento pero me gustó que se enfadase. Eso es lo bueno y en el próximo partido tiene la oportunidad de demostrarme que me he equivocado".

Por el contrario, mucho menos certero se mostró Pep sobre el mencionado penal no cobrado: "No lo sé. No lo vi y por lo tanto no puedo opinar".

Dibu Martínez y Cuti Romero, el resumen