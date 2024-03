En el SUM del estadio Más Monumental se presentó, el último lunes, la Liga Senior 2024. El evento estuvo concurrido por muchas personalidades del fútbol y por algunas autoridades de River. Por ejemplo, Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de la entidad Millonaria, quien al hacer uso de la palabra, dio sus felicitaciones por la organización y por mantener la pasión del juego.

"Es un torneo que crece, en el cual todos nosotros tenemos enormes expectativas, así que además de felicitarlos, agradecerles. Primero por confiar en nosotros como lugar de lanzamiento del Torneo Senior. Es materia de orgullo que vengan y estén en nuestra casa. Transmitirles a todos los presentes de otros clubes, que las puertas de River están abiertas y lo van a seguir estando para ustedes", dijo.

Por el lado de la presencia de (ex) futbolistas, se lo vio a Alejandro "Chori" Domínguez – referente del plantel de River, junto con Ariel Ortega–, Juan Manuel Herbella, Adrián "Máquina" Giampietri, Martín "Patito" Galmarini y Leonel Núñez, entre otros. También asistieron varios equipos del ascenso que van a ser parte de esta competencia y se dieron reencuentros con otros protagonistas que terminaron en largos abrazos, bromas y sonrisas. "Es un campeonato realmente apasionante, donde nos encontramos con un montón de amigos que hace mucho que no veíamos y es muy divertido", explica Gastón "Gato" Sessa en un vídeo que publicó la cuenta oficial del Senior.

Este torneo está organizado por una comisión directiva de exjugadores, en donde aparecen muchos nombres de primera división y dos representantes del ascenso argentino. Se compone por 14 equipos de primera y 31 equipos del ascenso. Además, está la categoría +45 conformada por 31 equipos entre primera y ascenso. "Y en breve se va a armar el +50 porque ya muchos lo están pidiendo", dice Alejandro Lalli, uno de los organizadores, a Página/12.

"El objetivo es poder trabajar mucho en la parte social. Hay ex jugadores que no la están pasando bien. Una vez que dejan de jugar una gran parte queda sin contención y sin trabajo, así que nuestro objetivo es trabajar mucho en eso", agrega Lalli, quien recibe a los jugadores e invitados que arriban a la velada de presentación. El exjugador de Boca y Argentinos Juniors, por otra parte, además de hacer énfasis en la rama social a la que está abocada la organización de esta liga, resalta que parte del trabajo está vinculado en establecer convenios para que los jugadores puedan seguir estudiando.

"Tanto en primera división como en el ascenso, acabamos de firmar un acuerdo con ATFA –Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino– para que puedan hacer el Curso y tener una salida laboral. Y estamos trabajando muy duro para poder dar una obra social a todos, a costos muy bajos".

Por el lado de River, la acción solidaria sigue adelante en cada partido y el requisito que mantienen para el público asistente es que se acerquen con un alimento no perecedero, con el objetivo de continuar repartiendo un plato de comida caliente para aquellos que lo necesitan. "Brindarse en la labor de asistir, defender y proteger a las personas de mayor vulnerabilidad: víctimas de desastres naturales, de violencia en todas sus formas, de explotación y abuso, de extrema pobreza y de extremas situaciones de injusticia social", es parte de la misión que describe este departamento social del club.

La oportunidad de volver a ver estos jugadores, tenerlos más alcance y conseguir una foto, hace que la convocatoria de público vaya creciendo cada vez más. El torneo va a comenzar este lunes con la motivación renovada por conseguir buenos resultados y revivir anécdotas en el famoso "tercer tiempo", algo que después de cada encuentro se ha vuelto ritual de la Liga Senior. "Es casi una obligación el tercer tiempo, en el cual contamos anécdotas, compartimos y seguimos hablando para seguir mejorando. Es un hermoso proyecto y estamos ayudando a muchos chicos", completa Lalli.

"Una de las cosas que nos motiva a juntarnos es poder competir y volver a tener esa sensación de jugar, disfrutar y querer ganar. No da lo mismo perder que ganar. Es la búsqueda o lo más cercano a eso que tuvimos en algún momento del profesionalismo. Podrán cambiar los físicos, la velocidad, el juego, pero la esencia de querer ganar no", explica Sebastián "Loco" Abreu a este diario.

El ex delantero uruguayo de 47 años comparte la emoción de volver a jugar y lo figura como una llama que no se apaga nunca. Más allá de haber dejado el fútbol profesional hace unos años, la competencia y la adrenalina de querer ganar no se pierde. Respecto de los terceros tiempos luego de cada partido, detalla que "San Lorenzo tiene la cultura de juntarse. Siempre tiene algún tipo de menú y gente allegada, colaboradores y jugadores nos quedamos. Ahí afloran todas las historias, buenas y malas. Se recuerdan compañeros que ya no están, a quienes siguen entre nosotros. Tiene algo más de fondo el juntarnos que el partido en sí".

Ante la consulta por el fútbol actual y los cambios que experimentó de su época en el profesionalismo a ahora, dice: "Lo que cambió, y eso pude vivirlo por haberme retirado hace tres años, tiene que ver con el cambio de culturas en el vestuario. Por diferentes aspectos, la tecnología ha avanzado mucho y no se tiene tanto la convivencia de vestuario, en la que después del entrenamiento podían ir a comer 14/15 compañeros juntos una vez por semana. No es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. En mi etapa final fue lo que más extrañaba".

La Liga Senior va a comenzar y lo que piden los organizadores es que sigan la cuenta oficial de instagram @ligaseniorfutarg para tener la actualización de los partidos y las novedades de este torneo que mantiene el espíritu de la competencia intacto. "Se hizo larga la espera, pero con la expectativa de divertirnos y pasarla bien", dice el Rolfi Montenegro en un vídeo que publicó la cuenta del Senior, donde se lo ve con la camiseta de Independiente a punto de disputar un amistoso. "Al no tener tanta actividad, por ahí se hace un poco más largo, pero lo más importante es pasarla bien. A esta edad es lo único que importa", concluye.