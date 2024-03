El radicalismo de la provincia de Buenos Aires continúa, en voz baja, su proceso de reorganización. Tras la fallida jugada de Maximiliano Abad y su acuerdo con Patricia Bullrich, el hoy senador nacional por la UCR y presidente del Comité Provincia comenzó a padecer los efectos de la derrota por 20 puntos frente a Axel Kicillof y el fracaso de su candidata presidencial que, a la postre, terminó en las filas de Javier Milei. El del Foro de Intendentes Radicales fue el primer mensaje en llegar el año en que se eligen autoridades del partido en el plano bonaerense. Pero, ¿es real que Abad está en caída?

Este tipo de preguntas nunca tiene una respuesta única. Cerca del marplatense le quitan dramatismo a lo sucedido hace un par de semanas en Tandil, donde no pudo coronar la sucesión del ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, quien supo estar al frente del Foro impulsado por Abad y luego fue candidato a vicegobernador de Néstor Grindetti, en acuerdo con el ala dura del PRO.

En diciembre, los intendentes mantuvieron intensas reuniones para obtener el preciado Fondo de libre disponibilidad de 116 mil millones de pesos que Kicillof constituyó para paliar emergencias en los 135 municipios bonaerenses. Y también se acercaron a la bancada del marplatense para resolver las deudas que tenía la provincia, lo que finalmente sucedió. Pero el 15 de febrero, en Tandil, al ser recibidos por Miguel Ángel Lunghi, los alcaldes radicales optaron por darle un giro a la lógica constitutiva del Foro y se focalizaron en un concepto: autonomía.

Quien tenía el apoyo del abadismo para hacerse con la presidencia era Esteban Reino, de Balcarce. Finalmente, Maximiliano Suescún, jefe comunal de Rauch, oficializó su continuidad al frente del Foro pero con una conducción colegiada, en la que Reino recaló se hizo con la vicepresidencia.

Esa conducción colegiada para el Foro se tradujo en una mesa de cinco integrantes con la presencia de intendentes jóvenes y nuevas intendentas, entre ellas Lucía Gómez de Gonzáles Cháves, referente de Evolución, la línea radical que responde a Martín Lousteau. “Nos fuimos contentos porque todos los sectores quedaron representados”, señaló uno de los presentes en la jornada.

Desde la vereda abadista la conclusión que manejan es clara: “Nos señalan porque perdimos, pero bien que venían a abrazarnos cuando le ganamos la interna a Horacio Rodríguez Larreta”. Regla de tres simple de la política. Por eso, aseguran, no hay mayores preocupaciones.

La rosca radical

Reconocido por propios y ajenos, la muñeca de Abad para “la rosca” es “admirable”. “Un ajedrecista”, lo definen. Por lo que no son pocos los que, de cara a las internas de este año, observaron de reojo que el marplatense asistiera a la Expoagro con Fernández, quien acaba de dejar la intendencia de Trenque Lauquen y la presidencia del Foro.

Tampoco debe descartarse su vínculo con Lousteau, al frente de la UCR Nacional, y con quien hoy comparte bancada en el Senado.

En otra muestra de cintura, en la Cámara de Diputados de la provincia Abad supo hacerse del bloque radical más numeroso, con nueve bancas, en el momento que el sector que responde a Facundo Manes decidió alejarse del PRO tras el denominado Pacto de Acasusso, que derivó en el apoyo macrista a La Libertad Avanza.

Incluso, en los últimos días el abadismo se sumó un poroto más en la interna con la incorporación de Belén Malaisi que se sumó la Legislatura provincial en reemplazo del nicoleño Santiago Passaglia.

Así, el bloque de Diego Garciarena, íntimo de Abad, alcanzó los diez legisladores. El PRO perdió uno y, más allá de las expectativas en la previa de la decisión de Malaisi, el espacio de Claudio Frangul quedó con cinco radicales más una banca del GEN.

Con estos movimientos, el escenario de la UCR anticipa una ebullición. Aunque no se anticipa una explosión. Hay tensión, puja y movimiento. Pero, hasta ahora, no hay conflicto.

Incluso en las filas donde se oyen las críticas a Abad prefieren evitar los ataques o las críticas extremas. La novedad es que ya no ocultan las diferencias. La necesidad de mantener una unidad de cara a lo que consideran "una necesaria renovación representativa" luego de los resultados de diciembre aparece como la premisa común a todos los consultados por Buenos Aires/12.

La renovación

“Muchos entienden que esto debe ir para otro lado”, se anima a decir un legislador bonaerense a este medio aunque prefiere omitir su nombre porque “todo esto está generando ruido”. Si bien siempre tuvo sus diferencias con Abad, tras el cierre de listas es uno de los radicales que tampoco comulga con las posturas de Manes. El neurocientífico emerge como una de las principales figuras a competir en la provincia y tuvo un nuevo pico de exposición mediática al votar contra la ley ómnibus de Milei.

El de Manes no es el único nombre que empieza a ganar terreno en las conversaciones del comité bonaerense. Allí vuelve a aparecer Daniel Salvador, alguien de relaciones fluidas con Abad y a quien precedió al frente de la UCR Provincia. “Puede ser que esté buscando un nuevo rol”, lanza uno de los dirigentes más cercano al ex vicegobernador de María Eugenia Vidal. “Está activo”, confirman en su entorno.

La sucesión de nombres va en consonancia con los vientos que piden “ir para otro lado”. “Hay que dejar los acuerdos para el ámbito legislativo y tener una visión ejecutiva, una visión de partido, ir más por el poder”, señala un intendente que optó por no integrar la nueva conducción del Foro pero trabajó para que el resultado fuera el que finalmente se conoció.

Sucede que durante la conducción de Fernández, el Foro decidió renunciar a la política para enfocarse a una impronta ejecutiva que incluso lo alejaba de las discusiones sobre la interna partidaria y que lograba contener Abad. “El proceso de Miguel fue muy bueno y nadie lo condicionó como presidente, si no que él decidió que fuera un foro de gestión, estaba convencido de eso, y fue consecuente con la decisión de Maxi de sacarle contenido político”, afirman en el universo boinablanca.

En ese cambio de actitud general del espacio radican las razones de quienes piden un volantazo. Algo ya se empezó a notar en Tandil y, según empieza a filtrarse, continuará en Gonzáles Cháves. El único distrito gobernado por Evolución será anfitrión del segundo encuentro del Foro. Si bien todavía no tiene fecha confirmada, se espera que tenga lugar durante el mes de marzo.

Más allá de las acciones dentro del Foro, el horizonte está puesto en las elecciones de las autoridades del partido que se harán este año. Se trata de un escenario que sigue tamizado por la redefinición del vínculo con el PRO y las políticas de Milei que, diariamente, parece querer construir nuevas enemistades.

En ese sentido, hay quienes piden recuperar la iniciativa desde la “autenticidad” y dejar de lado "las especulaciones". Y agregan: "No nos podemos dejar correr por quienes nos acusan de kirchnerista cada vez que criticamos a Milei". Además, piden dejar de "ocultar lo que se piensa".

El rol de Manes

Al frente de uno de los 27 municipios que gobierna la UCR, un intendente reconoce que trabajó para llevar adelante la alianza con Bullrich. “Hoy no me representa”, reafirma sobre la ex candidata a presidenta de JxC. “Tampoco me representa un tipo que le dice nido de ratas al Congreso”, aclara. También admite "profundas diferencias" con el kirchnerismo, aunque reconoce que con Kicillof siempre hubo una "buena interacción" que deja abierta la posibilidad de solucionar muchos de los problemas que se presentan en la gestión.

En esa necesidad de acuerdos que faciliten las gestiones locales, desde todos los bloques radicales y desde el Foro manifestaron su apoyo a la decisión del gobernador de ir a la Corte Suprema para reclamar los fondos retenidos por la gestión nacional.

Detrás de todo ese debate vuelve a resurgir el concepto con el que Manes intentó proyectar su campaña a la Presidencia en 2023: la identidad.

Sin embargo, aunque muchos miran al neurocirujano, algunos advierten que su vida política se mantiene ajena a la construcción partidaria. Algo que para algunos representa una virtud. "Da amplitud", sostienen, aunque chocan con el rechazo de la mayoría de los intendentes que buscan un integrante de su rubro para una posible lista radical en el lejanísimo 2027.

¿Puede Abad recuperar su lugar predominante? En un escenario tan volátil y convulsionado, todo puede pasar. Aunque respecto a su armado, un intendente que se para frente a las formas del marplatense deja un mensaje lapidario: “Adelante era un espacio de bilardista, así que cuando perdió se fue licuando”.

En ese contexto, otro diputado radical deja una predicción que apunta a sacar la olla del fuego: “Más allá de todo, va a haber un momento en que vamos a estar todos unidos y es cuando se verá la postura definitiva de la UCR frente a La Libertad Avanza”. ¿Cuándo? “Cuando exploten las universidades”.