La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para este martes 12 de marzo contra las políticas de ajuste de Javier Milei "que atentan contra el sistema público en su totalidad". La medida de fuerza -convocada en el marco del Frente de Gremios Estatales y de Empresas Públicas- comienza a las 00 del martes. El gremio no descarta nuevas protestas para esta semana.

El Frente de estatales nació el pasado 15 de enero y, además de ATE, lo integran más de 20 organizaciones, entre ellas FJA, FESPROSA, CONADU-H, FEPEVINA, FETERA, Federación de Profesionales del GCBA, SUTAP, SUTEPA, APJBO, UPJ, SITEBA, APGCABA, APACSA, APSS, ABC, AJB, SITRAJUR, AEyFPJN y APINTA.

¿Por qué hay paro nacional de estatales?

El paro de actividades fue decidido por el sindicato para mostrar su rechazo a los "fuertes recortes salariales, intentos de cierre de organismos y amenazas de despidos" que lleva adelante el Gobierno nacional.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó que el Poder Ejecutivo sostiene un discurso violento y es "absolutamente insensible" ante la situación económica de los trabajadores y jubilados.



"No podemos permitir que el Gobierno festeje un superávit logrado a costa del empobrecimiento de los trabajadores y los jubilados. El Estado no es una empresa, no está obligado a generar ganancias", agregó el dirigente gremial.

Al mismo tiempo, el titular de ATE convocó a "resistir el cierre de organismos públicos e impedir que el Estado Nacional retire su presencia de las provincias". De lo contrario, "van a ser millones los ciudadanos que van a quedar en situación de abandono".

En tanto, Aguilar propuso "volver a pensar en gravar con impuestos a los ultramillonarios". Al respecto, propuso analizar la implementación de impuestos a las minerías, petroleras, financieras, casinos y salas de juegos.



