Trabajadores del mundo del cine advirtieron sobre la nueva embestida de la gestión de Javier Milei sobre este sector y explicaron que el objetivo detrás de la medida es “entregarle en bandeja de siempre” los negocios de un sector muy pujante “a los mismos de siempre” y así dejar al país sin “soberanía audiovisual”.



Consultada por AM750, Ingrid Urrutia, delegada de ATE en el Instituto de Cine, explicó que esto se vio con claridad cuando el economista Carlos Luis Pirovano, un hombre cuyo mérito fue haber sido colaborador de campaña de la ministra Patricia Bullrich, quedó al frente del INCAA la semana pasada.

“A menos de 24 horas de asumir al frente del instituto avanzó sobre todos los trabajadores. Esto no se trata solo de puestos de trabajo. Hay que defender al cine nacional que está siendo atacado. La información de ayer tiene que ver con recortar los apoyos económicos tanto a los sectores privados, como las asociaciones, como también a municipios y provincias para llevar adelante festivales”, advirtió.



El desguace del INCAA no será solo en la reducción del personal, sino también en el fomento de producciones cinematográficas locales. “El Instituto no se limita a la producción de películas. Hay un control, clasificación, exhibición, fiscalización. La actividad que lleva adelante incluye a los programas federales. Hay más de 70 espacios INCAA en todo el país”, enfatizó.

De fondo, para Urruita, “se pretende reducir el INCAA a su mínima expresión”. “Eso es necesario para avanzar con el plan de ajuste y entrega del país. Eso va de la mano con el objetivo de entregarle un sector que se autofinancia, genera 700 mil puestos de trabajo y es un negocio fenomenal, a las corporaciones. Reducir el INCAA todo lo que pueda es entregarle en bandeja a los mismos de siempre lo que nos queda de soberanía audiovisual”.

Por su lado, Benjamin Naishtat, cineasta y guionista, explicó que en el sector hay alerta por la sucesión de medidas contra la cultura. "Estuvimos con tres meses de acefalía en el INCAA y, como todo el mundo se habrá dado cuenta, hay un ensañamiento muy político, ideológico, contra el cine", resaltó. Se lo ha identificado como una especie de sector adverso, que mayoritariamente lo es, a las ideas que hoy están en el poder”.



“Nos están atacando paralizando la actividad. Han puesto un nuevo presidente del INCAA que no tiene la más mínima experticia en la industria. No hay respuestas, ni plazos y se anuncian recortes brutales. El grueso de la financiación viene de la propia actividad, pero se ha decidido paralizar la actividad. Se despiden a muchísimas personas. No entendemos. Estamos cansados de este ataque frontal a una industria que es virtuosa, genera identidad y muchísimo trabajo”, finalizó.