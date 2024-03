El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió nuevamente a cuestionar la disparidad en la distribución de los subsidios nacionales, principalmente, en los servicios de energía eléctrica y transporte público de pasajeros.

El mandatario grabó un video en el que comparó una factura de energía elétrica de Salta con otra de Capital Federal, donde queda en evidencia que en la provincia del norte se paga 9 veces más el servicio que los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires.

En el video que publicó en redes sociales, Sáenz mostró dos boletas de luz de una misma categoría. La primera es de un residente en Salta, que debe pagar $187.704, mientras que la persona residente en la Capital Federal debe pagar un total de $21.023. "Esto realmente es una injusticia", afirmó el gobernador. Además, aclaró que esta última facturación es bimestral y que tiene subsidios de la Nación. "Nosotros no tenemos subisidios y pagamos mensualmente", cuestionó refiriéndose a las y los habitantes de Salta.

Desde que asumió su primer mandato, en 2019, el discurso de Sáenz se enmarcó en la importancia de que el gobierno nacional gestione en clave federal. En el video en el que habló de las diferencias de las tarifas de la energía eléctrica volvió a denunciar que existen dos Argentinas: "una de primera y otra de segunda", porque hay "argentinos lleno de privilegios y subsidios, y otros llenos de necesidades e injusticias". En ese sentido, dijo que la inequidad en la distribución de los recursos es algo histórico, "no es culpa de este gobierno, ni del anterior, ni el anterior, pero es injusto".

El mandatario aseguró que la situación se puede revertir siempre y cuando exista una decisión del Ejecutivo nacional. No obstante, y siendo pesimista, tomó como ejemplo lo dispuesto por la Nación en el servicio de transporte, ya que a principios de febrero el gobierno de Javier Milei eliminó para las provincias el Fondo Compensador al Transporte Público. "Que no nos pase lo que nos pasó a los gobernadores del Norte Grande, que veníamos peleando por el subsidio de transporte y nos sacaron todo", criticó.

La pelea por la mejora en la distribución de los subsidios de transporte fue una bandera que los mandatarios del noroeste levantaron desde fines de 2022, pues reclamaban que el AMBA (la Ciudad de Buenos y otros 40 municipios de la provincia de Buenos Aires) se quedaba con el 82% de estos subsidios, mientras que el 18% restante se debía repartir entre las provincias. "Nos sacaron todo, nos dejaron sin subsidios a las provincias y al AMBA se los dejaron", denunció.

Para Sáenz, el contexto social y económico exige una Argentina más federal. "Terminemos de una vez por todas con las asimetrías y las injusticias con los argentinos del interior", convocó. Aseguró que "estas desigualdades en los costos de la energía, el transporte, el gas y el combustible afectan no sólo la economía familiar sino también a la actividad industrial y productiva".



A fines de febrero, el Ejecutivo provincial informó que insistirá en la restitución de los recursos que la Nación recortó de manera abrupta a la provincia de Salta, y sostuvo que agotará la vía administrativa antes de promover una demanda judicial. Este último martes, en la reunión del gabinete el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, comunicó que desde inicios del año y hasta la fecha, a la provincia no ingresaron $43.000 millones de partidas comprometidas.



En el caso puntual de los subsidios de transporte, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) confirmó a Salta/12 que diciembre de 2023 fue el último mes en el que se enviaron los recursos desde la Nación. Ese mes se acreditaron $798 millones y desde entonces el gobierno nacional no envió más fondos. Ya la AMT, a cargo de Marcelo Ferraris, reclamó formalmente a la Secretaría de Transporte de la Nación que se haga efectivo el pago de los subsidios nacionales a la provincia de Salta correspondientes a enero y febrero de este año (ahora se suma marzo). El organismo provincial señaló la necesidad de mantener una condición de igualdad en el otorgamiento de los subsidios.

Mientras que en el caso de la energía eléctrica, la Nación aspira a limitar los subsidios y a subir la tarifa. Esto es lo que se evaluó en la reciente audiencia pública que el intervenido Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica (ENRE) convocó para avanzar en un incremento transitorio en la tarifa, tras el pedido realizado por las concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica de todo el país.

A través del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), la provincia de Salta pidió que se preserven los subsidios en el servicio. Esto tiene que ver con el adelanto que el gobierno nacional hizo sobre las nuevas condiciones para el acceso a beneficios. La Secretaría de Energía de la Nación informó que no podrán acceder a subsidios quienes hayan comprado dólares o cualquier moneda extranjera en los últimos tres meses; quienes tengan una prepaga no laboral; tampoco quienes hayan viajado más de una vez al exterior no limítrofe con Argentina en los últimos cinco años, y quienes pagan en telefonía celular el equivalente a más del 25 por ciento de un salario mínimo que, desde marzo, será de 50.700 pesos sobre 202.800 pesos.



Los inminentes aumentos en la luz se sumarían a los ya dispuestos por el ENRESP a fines de enero de este año en todo el territorio provincial. Se había autorizado un incremento del 78% en febrero, 11,84% en marzo y 11,84% en abril.