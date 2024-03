“En la escuela, los chicos que tienen 13 años, tienen 13 años, y por eso acá no están obligados a a cuidar un hermano, salir a trabajar o separar una pelea.” La definición pertenece a Karina Morreale, directora de la Escuela Secundaria N°8 del Barrio La Unión en Ezeiza. Allí estuvo Axel Kicillof y este jueves inauguró la refacción y ampliación del edificio, el número 214 de su gestión.

Morreale conversa con Buenos Aires/12 sobre lo que ella llama “este día de fiesta”. Hace 27 años que transita la escuela pública y proclama: “Amo lo que hago”.

Al mismo tiempo dice la directora que son legítimos los reclamos gremiales para que la Provincia recupere los fondos que suspendió el Gobierno nacional. Uno de ellos, el Fondo de Incentivo Docente, representa, en promedio, un 10 por ciento del salario de los maestros.

“La escuela se hace desde adentro, y la hacemos los docentes, y podrán recortarnos los sueldos, pero veremos de darle menos nuestros hijos para traer un block de hojas para nuestros chicos en el aula”, sostiene.

Morreale asegura que los efectos de las últimas medidas económicas del Gobierno Nacional se empiezan a percibir. “Le comentaba al ministro que nos llegan pedidos de vacantes de chicos que vienen de escuelas privadas”, relata, al tiempo que afirma que “les abrimos la puerta a todos, no somos exclusivos”.

“Hoy los chicos no vienen porque se les moja el único par de zapatillas que tienen”, cuenta. Pero agrega que dio la instrucción de que no se pasen las faltas. “A veces no tienen la mochila, útiles, hojas, y los docentes se la traen o compramos por internet, porque la escuela pública tiene otra visión”, apunta. Y marca prioridades: “Si hace falta le sacamos las zapatillas a nuestros maridos para que un chico pueda venir”.

En el diálogo con este diario Morreale agradece a su equipo y subraya la importancia de que acompañen a las y los alumnos. “No se trata de enseñar sólo números y letras, se trata de escuchar a los chicos, de ser una especia de psicólogos, porque nos llegan situaciones como que un chico se quiera quitar la vida porque su papá no tiene trabajo”, señala.

Además, en la institución que hoy cobija 708 alumnas y alumnos se brinda el servicio de alimentación. “Con el cambio de gobierno temía que saquen el comedor, pero seguimos recibiendo los 160 cupos de comedor, las más de 500 copas de leche y las 270 cajas del programa MESA”, subraya en relación a los que no dejó de proveer la provincia.

“No somos héroes, no quiero romantizar nada”, aclara. Pero remarca en todo momento el rol distintivo de la escuela, donde arriban chicos que la única comida del día que tienen es la que reciben en el comedor.

Por eso celebra la conclusión de la obra. Un nuevo edificio para la secundaria que le permite tener una separación, en materia de infraestructura, de la Escuela Primaria N°5. Una inversión de 258 millones de pesos mediante la cual,la provincia, construyó un nuevo edificio de catorce aulas distribuidas en dos plantas, con oficina para la dirección, la secretaría, la correspondiente sala de auxiliares y la sala de orientación escolar.

Dardos de Kicillof

Acompañado por el titular de la Dirección General de Cultura y Escuelas, Alberto Sileoni, y el intendente local, Gastón Granados, Kicillof apuntó contra Javier Milei y su decisión de frenar la obra pública.

“Por más que nos quieran fundir y a pesar de todo lo que puedan llegar a decir, vamos a seguir invirtiendo en las escuelas porque ése es el compromiso que asumimos con nuestro pueblo”, sostuvo gobernador frente a las familias presentes.

Como en sus últimos discursos, el gobernador bonaerense trazó una comparación antagónica entre el modelo político nacional y el provincial. Pero recordó que tanto en las PASO como en las elecciones generales y el balotaje el triunfo estuvo en manos de Unión por la Patria. “Sabemos que hoy tenemos un Gobierno nacional que paralizó las obras y no cree en la educación pública, pero nosotros tenemos otro mandato”, resaltó.

Sileoni se sumó al mensaje de continuidad a pesar de la adversidad. “Vamos a seguir trabajando todos los días porque lo que nos impulsa es la inclusión y el aprendizaje de nuestros chicos y chicas”, dijo. Y agregó: “Una escuela que enseñe, que apueste a la calidad y a la solidaridad es la mejor síntesis de la educación pública bonaerense que estamos construyendo”.

Kicillof no dejó pasar por alto el conflicto que atraviesan las universidades. Como bien contó a este medio Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, el ahogo presupuestario que experimentan las casas de altos estudios les manifiesta un camino que, como mínimo, desembocará en recortes de cursadas.

“Vamos a seguir luchando aunque los que viven en las redes sociales no comprendan que los pibes y los pibas bonaerenses no necesitan un voucher, necesitan más y mejor universidad pública y gratuita.”.

“En la escuela sucede la magia”

Para Morreale es importante comprender que los chicos de La Unión no van a otras instituciones. “Todos vienen acá o a la Técnica que está a seis cuadras, entonces la matrícula siempre está creciendo”, indica.

Explica que el edificio es históricamente conocido como “la Primaria N°5”, institución con la que la Secundaria N°18 compartía instalaciones. Constituida en 2011, esta escuela venía peleando por tener un nuevo espacio porque, como los chicos de la primaria egresaban, todos iban a esta secundaria.

Este punto fue abordado por Granados al momento de tomar la palabra. “Gracias a la construcción de este nuevo edificio, pudimos liberar también muchas aulas de la Escuela Primaria N°5, lo que nos permite ampliar su matrícula y mejorar el funcionamiento.”

“Habitar las aulas nuevas es un placer para los chicos, porque ahora no se mueren de frío, ni de calor, desayunan entre todos y no se llueve el techo”, detalla la directora.

Cuenta que llegaron a tener aulas modulares, dar cursos en “la otra cuadra”, siempre mezclados con chicos de la primaria, un combo que hizo necesaria la ampliación.

“En las escuelas y en las aulas sucede la magia: Los chicos viven la edad tienen, a los 13 años tienen 13 años, no hacen cosas de adultos”, apunta Morreale.

La Provincia no sólo inauguró el nuevo edificio, sino que entregó insumos para la conformación de una huerta comunitaria dentro de la escuela. Junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, Kicillof también entregó al municipio de maquinaria para la recolección de residuos en el marco del programa Mi Provincia Recicla.