Finalmente, la Cámara de Senadores de la Nación dió tratamiento al megadecreto 70/23, que el gobierno de La Libertad Avanza impuso a fines de diciembre. Si bien la decisión de llamar a sesión de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, causó polémica al interior del gobierno nacional, lo cierto es que el descontento se debía a una previsible derrota.

LLA no llegó a acumular los votos necesarios y la oposición de Unión por la Patria tuvo bien en claro esa ventaja, lo que la llevó a insistir que se convoque a una sesión especial ya que no se dió el tratamiento en la Bicameral.

La provincia de Salta aportó tres votos, dos de los cuales rechazaron el decreto: Nora Giménez y Sergio "Oso" Leavy, ambos del interbloque de Unión por la Patria. A favor votó el ex gobernador Juan Carlos Romero, de Cambio Federal. Los tres votaron como venían anticipando en retiradas oportunidades, decisión que ratificaron en sus redes sociales horas antes de la sesión especial.

Tras la votación, Leavy celebró el resultado y aseguró que fue una jornada histórica en el país porque "hemos logrado frenar el DNU que tantas complicaciones les trae a los argentinos y argentinas". Aseguró que ese freno fue hacia el ajuste que comanda el Presidente, además de que se preservó la seguridad jurídica y la división de poderes.

El rechazo del Senado "es un paso hacia la derogación del marco jurídico que aceleró el empobrecimiento de millones de argentinos y argentinas", remarcó, asegurando que ahora es responsabilidad de las y los diputados "poner fin al daño que sigue causando esta iniciativa inconstitucional".

Horas antes del inicio a la sesión especial, el tartagalense había adelantado su voto en la red social X (ex Twitter). "Mientras el DNU siga vigente, las desregulaciones en la economía van a seguir empujándonos hacia una catástrofe social. Los bolsillos de los sectores populares y la clase media no dan más y ya no pueden seguir esperando esperando las bondades del mercado", sostuvo.

El senador fue uno de los firmantes de una nota que se dirigió a Villarruel el 24 de enero pidiendo el llamado a sesión especial. La solicitud de los peronistas se dio porque el oficialismo obstaculizó e impidió que el decreto sea debatido en la Bicameral de Trámite Legislativo. El escrito también fue firmado por el presidente del interbloque y del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans (Formosa), la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Juan Manzur (Tucumán) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza).

Por su parte, la senadora Nora Giménez también se pronunció tras la votación. Bajo el lema "La Patria no se vende, la Patria se defiende", festejó el resultado: "Rechazamos el DNU que empeora la vida de los argentinos, destruye la industria, entrega nuestra soberanía y nuestro patrimonio", sentenció en relación al mega decreto que impulsaba la derogación y modificación de más de 300 leyes.

Al igual que su par de bloque, Giménez había anticipado su postura, pues denunció que el DNU "además de ser inconstitucional, está destruyendo la industria, la economia y el patrimonio de los argentinos". "Hoy debemos poner a la Patria en primer lugar y defender su soberanía e identidad. #NoAlDNU", dijo en sus redes sociales.

Por el contrario, el senador Juan Carlos Romero votó a favor y fue el único salteño que habló durante el tratamiento de proyecto en el recinto. Apoyado en su habitual (y creciente) discurso contra el kirchnerismo, el ex gobernador afirmó que no le asustaba el DNU 70/23. "Voy a votar a favor", adelantó, al tiempo que cuestionó a sus pares por denunciar permanentemente la inconstitucionalidad del decreto. "Lo que no les gusta es el fondo de la cuestión del DNU, lo que no les gusta es que haya cambios en la Argentina", aseguró.

Romero también se expresó previamente y en diálogo con medios bonaerenses afirmó que "después del desastre del kirchnerismo, alguien debía pagar la fiesta. Era sabido y ahora estamos todos en esa etapa", expresó a modo de justificación del accionar de Milei. "No encuentro modelo económico que indique cómo salir de la catástrofe sin ajuste y sin dolor", agregó.

En referencia al decreto cuestionó que "nadie habla ni explica el contenido del DNU y que esta etapa es un mal trago que hay que pasar para estar mejor. Pensando en que todo es un castigo no llegaremos a ningún lado", insistió.