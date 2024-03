Central jugará los próximos partidos de Copa de la Liga con la intención de sumar puntos para escalar en las posiciones generales dado que el mes que viene Miguel Russo tiene decidido priorizar la participación del equipo en Copa Libertadores. En el torneo internacional jugará seis partidos en ocho semanas y en el torneo local predominará la formación alternativa. “La Libertadores es un torneo muy competitivo”, asumió el entrenador auriazul. El plantel canaya entrena hoy dado que el martes visitará a Argentinos en La Paternal por la undécima fecha.

“Todavía falta un poco para la Libertadores, pero es un torneo muy competitivo, veremos cómo lo vamos a encarar. Pero como viene todo para nosotros hay que ir partido tras partido. Ahora debemos pensar en Argentinos, otro encuentro importante en la Copa de la Liga”, expresó Russo.

La agenda a futuro del técnico canaya está sujeta en gran medida a los rivales que deba enfrentar en la Libertadores. El lunes Central conocerá su fixture (ver aparte) pero además de la jerarquía de los rivales es relevante conocer las distancias que deberá recorrer el plantel cuando juegue de visitante. De igual forma la prioridad será la Libertadores y los titulares llegarán con descanso a cada partido por el certamen internacional. Es que más allá de lo atractivo que tiene la competencia para el club el aspecto económico es clave. Si Central juega octavos de final no solo percibirá los millones de dólares en premio que paga el torneo sino que verá expandidos sus ingresos con la llegada de Angel Di María. Y por eso para el torneo internacional solo los socios podrán adquirir entradas, y todos deberán pagar para acceder al estadio. La expectativa es grande y es improbable que se ofrezcan localidades en la fase de grupo para no socios.

“Hay cosas para seguir mejorando”, reconoció Russo a poco más de dos semanas para el estreno de los canayas en la Libertadores. Por lo pronto el equipo visitará el martes a Argentinos a las 21.15 –-televisará TV Pública y ESPN—- y Russo dispondrá de todos los titulares con la aspiración de sumar los tres puntos. El partido del pasado jueves por Copa Argentina ante Douglas Haig no dejó lesionados. El equipo seguramente tendrá la vuelta de Facundo Mallo, Kevin Ortiz e Ignacio Malcorra en La Paternal. No así de Carlos Quintana, quien por su roja ante Instituto no podrá disputar la próxima fecha. La mayor duda del técnico estará en ataque. Es que Jaminton Campaz no levanta su nivel y volvió a tener otro partido de poca participación en cancha de Unión. Mientras que Abel Hernández tampoco marcó diferencias en los minutos que jugó e incluso falló el penal en la definición. De igual forma Hernández tiene chances de volver a la titularidad el martes en lugar de Tobías Cervera. Russo hace fútbol el lunes en Arroyo Seco, previo al viaje a Buenos Aires del plantel.