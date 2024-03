Un gol tempranero de tiro libre de Cristian Ferreira a los 6 minutos del primer tiempo le posibilitó a San Lorenzo (12 puntos) retomar la victoria en la Copa de la Liga Profesional luego de una sequía de seis fechas. El 1 a 0 sobre Sarmiento de Junín (9) reflejó lo cerrado y apretado que fue el partido. El equipo de Rubén Insúa hizo una buena media hora inicial en la primera etapa. Después, volvió a cederle la pelota a su rival y a esperar.

A los juninenses no les sobraron las oportunidades en relación con la posesión que observó en el complemento. Pero merodearon tanto el área azulgrana que recién después del pitazo final del árbitro Yael Falcón Pérez, la muchedumbre local pudo respirar aliviada y celebrar tres puntos que sostienen a San Lorenzo en la pelea por entrar en los cuartos de final todavía lejos, a seis puntos de Newell's, el último que está entrando por la Zona B.

Ferreira resultó el protagonista de esos buenos primeros 30 minutos que empezó jugando San Lorenzo. Hizo un gol de tiro de libre que hacía 166 partidos que se le venía negando a su equipo. Además, estuvo criterioso y creativo con la pelota, que salió siempre clara de sus pies. Por eso, en esa media hora inicial, el Ciclón tuvo chances para estirar la diferencia. En las dos más claras, el arquero Monetti le manoteó al córner un tiro a Bareiro y un cabezazo del propio atacante paraguayo dio en el travesaño.

San Lorenzo sintió el bajón de Ferreira. Porque cuando dejó de ser opción de pase, el equipo perdió la posesión y habilitó el repunte de Sarmiento que recién sobre el cierre de ese primer tiempo, pudo acercarse a la valla de Altamirano. El fenómeno se enfatizó en el comienzo de la segunda etapa. Sobre todo a partir de los cambios que fue metiendo el técnico juninense Israel Damonte. El cauteloso esquema 5-4-1 inicial derivó en un 4-2-3-1 con los ingresos del volante Sergio Quiroga por el lateral derecho Elías López y de Calcaterra por Mauri. San Lorenzo eligió la espera y la contención. Y con esa intención, hizo Insúa sus movidas sin que ninguna altere la ecuación del partido.

No estuvo lejos del empate Sarmiento. Pero le faltó más peso arriba para conseguirlo. Y no hubiera estado del todo mal. San Lorenzo jugó treinta minutos, aguantó sesenta y de esta manera, volvió a la victoria. Pero de cara a las tres fechas finales de la fase de grupos y sobre todo de la Copa Libertadores que se sortea este lunes, no despejó ninguna duda. Mas bien dejó todas en pie.