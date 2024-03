Unos 250 colectivos de familiares de personas desaparecidas en México hicieron un llamado a la sociedad civil para sumarse en una jornada nacional de búsqueda y posterior marcha nacional en el próximo 10 de mayo, Día de las Madres.

Tras una concentración en la capital Ciudad de México, las madres buscadoras sostuvieron que trabajan en un proceso de unificación nacional de personas con algún familiar no localizado. En este sentido, pidieron a la sociedad civil organizada y no organizada a sumarse a la jornada nacional de búsqueda, a realizarse los próximos 19 y 20 de abril; así como a la marcha nacional de 10 de mayo, en el Día de las Madres en México, donde ya esperan movilizaciones en al menos 28 entidades.

“Nuestro proceso de organización se había estado dando en silencio, hoy lo hacemos público para hacer un llamado a todas las familias a las que aún no hemos llegado, así como a los colectivos de familias y familias víctimas de la violencia para que se sumen a este esfuerzo de unidad”, señalaron en un comunicado.



Las más de 300 buscadoras y buscadores que integran estas agrupaciones dijeron que buscan construir acuerdos por encima de las diferencias, así como abrazarse “sin colores, ni banderas, ni el Estado”.



“Llevamos años tratando de reconstruir este país, que no hemos dejado de buscar ni un minuto a nuestros seres queridos desaparecidos para tenerlos de regreso a casa que es donde pertenecen”, sostuvieron.



Criticaron que México ya es sinónimo de desaparición de personas y advirtieron que en los últimos 15 años se han incrementado alarmantemente los casos de personas desaparecidas. “La tolerancia y complicidad de los Gobiernos han mandado el mensaje de que este crimen atroz se puede cometer sin mayores consecuencias”, señalaron.



En esa línea, pidieron a los candidatos presidenciales y los partidos en el país no utilizar a las personas desaparecidas como botín político rumbo a las más grandes elecciones en México, a celebrarse el 2 de junio próximo. “No permitiremos que intenten deslegitimar nuestra lucha diciendo que somos manipuladas por personas que quieren ‘golpear al Gobierno’”, añadieron.



Los 250 colectivos demandaron la búsqueda de las más de 112.000 personas desaparecidas y pidieron detener la actual política de “seguir desapareciendo a los desaparecidos”, en medio de cifras que contrastan entre las diversas fuentes oficiales y no oficiales.