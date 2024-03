Marcelo Bielsa y su Uruguay también darán inicio a su calendario competitivo 2024 en esta doble fecha FIFA y el entrenador rosarino brindó una conferencia de prensa bien "bielsista" este viernes, bajándole el tono a una supuesta influencia en el fútbol celeste e incluyendo un pasaje de comedia con su celular.

"Es difícil de considerar la actualidad del equipo porque el último partido que jugamos fue en noviembre y en este período todavía no hemos jugado. Avanza la temporada en los clubes y el rendimiento de los jugadores en líneas generales es parejo, por lo cual las perspectivas serían positivas", detalló el Loco desde San Sebastián, España, en la previa del amistoso de este sábado ante el representativo del País Vasco.

Lo más jugoso de la conferencia llegó con la consulta sobre el estilo de juego de la Celeste y la posibilidad de ver la mano del DT en un equipo que encadenó triunfos sobre Brasil (2-0 en Montevideo) y Argentina (2-0 en Buenos Aires) en octubre y noviembre del año pasado.

"Hay veces que la realidad ayuda a que las conclusiones que uno ofrece parezcan sinceramente elaboradas", inició el Loco con humildad. "He tenido muy pocas oportunidades -continuó- en el tiempo que llevo de trabajo en Uruguay, de transmitir las ideas que me representan como entrenador. Tuve un bloque de partidos amistosos ni bien empecé a trabajar con rivales que no fueron de alta jerarquía y enseguida empezaron las Eliminatorias, donde lo que se persigue es el resultado y no el estilo".

"Sinceramente, no podría decirle que he tenido influencia, a lo mejor con el paso del tiempo... Y la impronta depende del éxito, veremos cómo se desarrollan los próximos episodios. Está la Copa América que es sustancial y los próximos seis partidos de Eliminatorias. Si la pregunta fuera después de los próximos 18 partidos, seguramente podría decirle algo más sustancioso", cerró Bielsa, fiel a su estilo inconformista.

Más allá de la altura de las reflexiones, también hubo lugar para las risas, como cuando en medio de una respuesta al Loco le sonó el celular. Entre malabares para sacarlo del bolsillo y apagarlo, el DT se excusó: "Disculpen, no sé bien manejar estos teléfonos". Todo esto, sin perder gesto alguno de seriedad en su rostro.

Uruguay estará enfrentando a la Selección de País Vasco, también conocida como Euskadi, este sábado desde las 16 (televisación de DSports) en el estadio San Mamés, donde Bielsa será muy bien recibido dado su paso por Athletic Bilbao entre 2011 y 2013.

"Los que han pasado por Bilbao y el Athletic saben lo que ese club significa. Queda impreso en la piel, en el corazón y en el sentimiento de quienes tuvieron la suerte de pertenecer, aunque sea brevemente. Para mí es un recuerdo que me llena de nostalgia y siempre reflexioné con que debería haber hecho algo más para quedarme más tiempo", se lamentó el Loco.

De todos modos, País Vasco pondrá un equipo alternativo en cancha, ya que la mayoría de sus convocados -jugadores del Athletic y la Real Sociedad- se encuentran con la Selección de España.

Vale mencionar también que el Athletic jugará la final de la Copa del Rey el próximo 4 de abril ante Mallorca, certamen del cual Bielsa fue dos veces subcampeón en su paso por el club. "Todas las sensaciones son de que esta vez va a ser posible. Así lo elijo y lo deseo, pero nunca es bueno anticipar un triunfo cuando uno quiere que suceda. No se olvide que las dos finales en las que me tocó a mí participar no fueron experiencias buenas", bromeó el Loco a modo de cierre.

Tras el duelo con País Vasco, Uruguay se medirá con Costa de Marfil -uno de los rivales iniciales y finalmente caídos de la Argentina- en Lens, Francia, el martes 26 a las 16:30. La Celeste marcha segunda en las Eliminatorias, con 13 puntos en seis fechas, a dos del líder Argentina. En cuanto a la Copa América, compartirá grupo con Estados Unidos, Panamá y Bolivia.