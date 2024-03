Sergio "Kun" Agüero manifestó que tiene la ilusión y las ganas volver a jugar al fútbol en Independiente pero que la decisión dependerá del resultado de los estudios médicos que se vaya realizando con el correr del tiempo. El ex jugador del Rojo participó durante diez minutos de La Noche del Rey que tuvo lugar el sábado por la noche en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini de Avellaneda, pero debió salir por una luxación de su hombro izquierdo.

"Hace dos días me hice otro estudio y salió todo muy bien. Ahora me voy a Madrid, México y Estados Unidos a otros torneos. Ahí veré cómo estoy y me seguiré haciendo estudios. Nunca uno sabe, pero la ilusión y las ganas están de pisar el césped. No quiero ilusionar a la gente en ese sentido. Primero quiero estar bien yo y jugar algunos torneos aunque sea para exigir al corazón. Después veré qué decisión tomaré. Las ganas siempre están", expresó el "Kun", quien se retiró en el Barcelona en el 2021 por un problema cardíaco.