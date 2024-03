Este martes a las 10 de la mañana el Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires estrenará conducción en lo que Adolfo Gonzáles Chávez. Será el segundo encuentro del año luego de que el órgano extrapartidario se apartó la tutela de Maximiliano Abad, presidente del Comité Provincia.

En ese marco, los temas girarán en torno a los problemas que afrontan los municipios en el sistema de salud, la posición de los intendentes respecto a la posición que debería asumir el partido ante un eventual tratamiento del DNU en la Cámara de Diputados y el nuevo vínculo que Facundo Manes busca estblecer con los intendentes. Algo que viene cruzando todos los debates del radicalismo bonaerense durante los último meses.

“La relación de Facundo con los intendentes es completamente directa”, afirma uno de los legisladores de constante diálogo con Manes. Explica que, en las últimas semanas, hubo reuniones con algunos de los 27 jefes comunales bonaerenses radicales y el neurocirujano. La referencia radica en la apuesta del diputado para recuperar el vínculo que supo constituir para las elecciones de 2021, cuando cayó en la interna de Juntos por el Cambio frente a Diego Santilli pero que cosechó 1.250.000 votos.

Este nuevo mecanismo de diálogo busca subsanar dos cuestiones: evitar intermediarios que “tergiversen” las necesidades de los distritos y, en consecuencia, dar respuesta a una de las demandas que los jefes comunales llevarán al Foro. “Vamos a definir un cambio de vínculo y estrategia con legisladores provinciales y nacionales para tener una relación sin intermediarios”, explica uno de los intendentes que asistirá al encuentro.

El cónclave será en Adolfo Gonzáles Cháves, distrito gobernado por Lucía Gómez, referente de Evolución, el espacio que responde al senador nacional y presidente del Comité nacional, Martín Losteau. Según definieron en su última reunión, el Foro ampliará su ámbito de discusión e irá por una línea que esté más allá de los temas de gestión y, así, poder apuntar debatir la morfología política del partido a nivel provincial.

La sede elegida es Escuela de Equinoterapia del distrito. Gómez, la anfitriona, es una de las integrantes del nuevo quinteto que comanda el Foro en el rol de Tesorera. Maximiliano Suescún de Rauch debutará oficialmente en la presidencia, Esteban Reino de Balcarce como vice, Martín Randazzo de La Madrid como secretario y en la vicepresidencia segunda la intendenta de Pellegrini, Sofía Gambier, completan la nueva mesa, que decidió correrse del alineamiento directo que tenía con Abad cuando el presidente era Miguel Fernández, de Trenque Lauquen.

Pero, tal como viene contando Buenos Aires/12, el debate interno del radicalismo no se circunscribe a la distancia que hoy existe entre Manes y Abad. Desde Adelante Buenos Aires, el espacio liderado por el titular del Comité Provincia, un ex intendente subraya que “puede haber matices, pero con la convicción de que no sobra nadie y que hay que seguir hablando con dirigentes como el ex vicegobernador Daniel Salvador, o el ex legislador tandilense, Carlos Fernández”.

De todas maneras, la mesa de intendentes de Gonzáles Cháves verá si abre el temario a una de las últimas acciones de Abad y su abstención a la hora de votar en el Senado el tratamiento del Mega DNU del presidente Javier Milei. “Lo hizo para preservar su relación con Lousteau”, aseguran por lo bajo tanto desde las filas del marplantense como desde otras líneas radicales de la provincia.

La lectura tiene un eje material donde sustentarse: Pablo Domenichini y la recientemente arribada Belén Malaisi, son las bancas provinciales que responden al presidente de la UCR Nacional y, al mismo tiempo, integran el bloque de Abad en la Cámara Baja de la provincia.





Amplitud

“Hay que salir del esquema donde todo se canalizaba a través de un solo liderazgo porque eso nos llevó al fracaso”, asegura a este medio el mismo dirigente que responde a Manes. Aclara que la perspectiva desde su espacio no es en “clave de interna, sino de que no se pierda a nadie”.

Esa lógica de construcción colectiva es uno de los puntos comunes que cruzan a todos los espacios del radicalismo bonaerense. Sucede que, como sostienen desde las huestes de Abad, sostienen que hoy prima la necesidad de sostener las coaliciones. “Vos podés chocar con la Lista 3 o conducir un espacio más amplio en una coalición”, apunta uno de los alfiles del senador nacional.

El rol de Lousteau

Evolución parece ser el tercer actor de peso en ese debate interno del radicalismo que cruzará la reunión del Foro en Gonzáles Cháves. Desde el equipo de Lousteau en la provincia afirman a este medio que están construyendo una opción que no “deje a nadie afuera”. Esta lectura incluye la interacción con sectores del peronismo y aquellos que están descontentos con el devenir libertario del PRO.

Dentro del radicalismo toda la paleta de representantes advierte que no se puede dar un paso en falso con un escenario de tanta incertidumbre producto de la prédica del Gobierno nacional. Pero es real también que en el sector de Abad se habla de ser una “oposición reformista” donde hay que evaluar “qué ingredientes componen la receta para llegar al resultado” en lo que respecta a cambios que consideran necesarios para la sociedad y hoy provienen de la agenda que propone el Presidente.

Otro es el parecer en Evolución y en Manes. “Milei viene demostrando que tiene otra idea sobre la política, por eso algunos quedaron pedaleando en el aire cuando no bajaron a discutir la reforma jubilatoria y a la semana Milei te manda un decreto a su gusto”, remarca un dirigente que arma para Lousteau en la provincia y que se muestra crítico sobre las decisiones del cordobés Rodrigo De Loredo al frente del bloque de diputados nacionales de la UCR.

Las dudas sobre Manes

Cuando se le consulta a intendentes, legisladores y dirigentes radicales bonaerenses sobre el futuro de Manes en la provincia, repica cuál zumbido una premisa: “Lo que pasa con Facundo es que no tiene ni tuvo vida partidaria”.

“Lo sabemos, la administramos, pero hoy también entendemos que es un valor”, dice el legislador manesista. Además, sostiene que el resultado del 2021, con un actor de estas características, le posibilitó a la UCR tener un mejor caudal de legisladores que lo obtenido en 2023. Pero repara en todo momento que “no alcanza” con un sólo referente.

Esta flexibilidad del neurocirujano tiene la voluntad de posicionarlo en un nuevo casillero dentro de la provincia. Sin ir más lejos, Gómez, la intendenta de Gonzáles Cháves que hoy responde a Evolución, integró el equipo de Manes hasta diciembre del año pasado.

"Hay que entender que un liderazgo no se construye en dos días, y por eso desde el Comité trabajamos en dinamizar el funcionamiento del partido, en la capacitación y formación tanto de intendentes como de concejales, para poder hablar con los temas estudiados y no con sarasa", dicen desde la conducción de la UCR provincial.

El achaque al personalismo de Manes siempre está presente en las filas radicales, por lo que desde la cercanía del diputado nacional que votó contra la Ley Ómnibus y llamó a votar en contra de la Ley Fiscal de Axel Kicillof comenzaron a esbozar otras estrategias de diálogo con los intendentes.

En las filas de Abad quedó latente cierto resquemor por esta jugada de los jefes comunales dentro del Foro en relación al cambio de autoridades, dado “que en diciembre hacían fila para venir a vernos y que le saquemos fondos desde provincia”, aseguran, al tiempo que recuerdan cómo con Claudio Frangul a la cabeza, desde el manesismo partieron el bloque radical en la Diputados.

Según cuenta, en los días donde se negociaban los nuevos impuestos inmobiliarios y la solicitud de endeudamiento del gobernador, por empuje del espacio de Abad se logró el acuerdo para contar con el fondo de libre disponibilidad para municipios que ya depositó su primera cuota a las 135 intendencias.

“El día de la reunión en Economía nosotros marcamos que si Frangul estaba en las negociaciones nosotros no íbamos a estar, y se terminó resolviendo sólo con el bloque de Abad y el PRO”, repara el mismo diputado cercano al presidente del Comité provincial.

Con aquellos turbulentos días en el pasado, los intendentes esperan que el Foro les traiga la posibilidad de avanzar en acuerdos de gestión y políticos. Muchos llegarán con reclamos por el “colapso” del sistema sanitario, los inconvenientes que aún se padecen en el IOMA y las dificultades para hacerse de recursos propios por la merma en la recaudación a raíz de una caída en el consumo local.

En este sentido, según pudo averiguar este medio, la jornada de este martes se va a dividir en tres módulos. El primero estará anclado en temas de gestión y que traerá una actualización sobre los problemas que está viviendo cada distrito.

Un segundo espacio será el de la formación. "Queremos instalar que en cada encuentro haya un invitado que nos pueda traer nuevas ideas y perspectivas, que en este caso será sobre la innovación de la gestión municipal", explican desde la organización del Foro.

Finalmente, el tercer módulo acumulará el debate político que demandaron los intendentes al momento de virar en el funcionamiento del Foro respecto a los últimos cuatro años. Será el momento en el que los nombres de Abad y Manes ocupen el protagonismo central en un espacio que busca levantar el perfil y la voz, definitivamente, en el armado político provincial.