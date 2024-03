El Gobierno determinó cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK) y las redes sociales no tardaron en aportar propuestas para la nueva denominación del edificio ubicado en el ex Palacio del Correo y Telecomunicaciones. Si bien algunos lanzaron ideas interesantes, otros se lo tomaron con humor y propusieron nombres desopilantes.

"Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre", señaló este martes al mediodía el portavoz presidencial Manuel Adorni, en su conferencia de prensa habitual. Inmediatamente, tanto los medios de comunicación como las plataformas de intercambio comenzaron a debatir sobre el asunto.

Las repercusiones en la política

El diputado nacional del PRO Hernán Lombardi, que había intentado cambiar sin éxito el nombre del CCK cuando fue titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos del Gobierno de Mauricio Macri, celebró la decisión y propuso llamarlo "Centro Cultural Argentina" para que "represente a todos".

Desde 2015 hasta 2019 se presentaron en el Congreso una docena de proyectos de ley que apuntaban a rebautizar al ex edificio del Correo Central. Autora de una de esas iniciativas, la diputada del PRO Silvia Lospennato tildó de "excelente" la "decisión de cambiar el nombre del CCK". Y añadió: "En lo personal me encantaría que se llamara CCBorges, pero mucho más me gustaría que se implementara un mecanismo transparente y participativo para elegir el nombre de un edificio público tan importante", dijo.

Del otro lado de la vereda, desde Unión por la Patria, la senadora nacional Juliana Di Tullio se hizo eco de la determinación de manera irónica. "Quiero felicitar al Gobierno por esta medida inteligente y urgente, económicamente hablando, de cambiarle el nombre a un centro cultural. Sin duda alguna, ahora nuestro país va a salir adelante, encaminándose a la salida de la recesión para ir al crecimiento económico", explicó la legisladora.

Además, el diputado Eduardo Toniolli se sumó a la polémica con una chicana: "Centro Cultural El Ajuste Lo Pagan Los Jubilados".

Las redes sociales eligieron su nombre

La Vocería Presidencial, mediante la cuenta oficial de X, le preguntó a los usuarios sobre propuestas de cómo se debería llamar el ahora ex CCK.

Una de las propuestas que picó en punta fue la de "Jorge Luis Borges", aunque llamó la atención esa sugerencia, ya que el Centro Cultural Borges -ubicado en Viamonte 525 -se encuentra a menos de un kilómetro del edificio que el gobierno desea renombrar.

"Centro Cultural Diego Armando Maradona", "San Martín" -otro que también ya existe-, "Carlitos Balá", "René Favaloro", "Gustavo Cerati", "Del Bicentenario" (anterior nombre del edificio), "Julio Argentino Roca", "Juan Bautista Alberdi" y "Libertad", entre otros.

Otros usuarios de las redes se lo tomaron con total ironía y propusieron que se denomine "Centro Cultural Conan", en referencia al perro del presidente, "Centro Cultural El Ajuste Lo Pagan Los Jubilados", "Centro Cultural 200 mil casos de dengue", "Centro Cultural Virginia de Gran Hermano", "Centro Cultural Fabián Show", "Centro Cultural Jiménez" (por la Mona) y "Centro Cultural Peperino Pómoro", entre otras desopilantes sugerencias.

