El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que Lionel Messi y Ángel Di María son los únicos jugadores confirmados para la Copa América, mientras que señaló que los otros jugadores deberán luchar para ganarse un sitio: "El resto, pico y pala", aseguró el DT, para dejar en claro que todos están obligados a mantener su nivel para garantizarse un lugar en el equipo.

La singular respuesta de Scaloni llegó casi de casualidad, después de una pregunta que tenía que ver con su consideración sobre Walter Benítez, el arquero que debutó ante Costa Rica, y sus chances de quedar como relevo del Dibu Martínez, ya que por ese sitió pasaron nombres como Franco Armani, Juan Musso, Gerónimo Rulli o Paulo Gazzaniga, sin que ninguno pudiera consolidarse. Y en ese interrogante, el técnico se despachó con el título que no se estaba esperando.

"Es una posibilidad (la de Benítez como segundo arquero en la Copa América), en el mundo del fútbol nada se sabe. Hoy está acá, seguro tuvo su chance grande porque es evidente que ha venido con nosotros, pero no puedo garantizar a ninguno de los que ha venido acá. Solo al que no vino, que ya saben. El resto, pico y pala. Bueno, a Fideo también, él lo tiene garantizado", dijo Scaloni, con lo que ratificó que ambos referentes estarán en el certamen, mientras que a los restantes jugadores los irá eligiendo a partir de lo que vatan haciendo de acá a junio.

El entrenador se animó a hacer una especie de balance de lo que mostró el equipo en los dos partidos en Estados Unidos, un 3-0 ante El Salvador y un 3-1 ante Costa Rica. "Estamos satisfechos de la gira, de cómo se dieron los partidos. Al final se vio que no hay rival fácil y que todos ponen las cosas difíciles. En el segundo partido nos ha servido de mucho, vi un equipo muy maduro porque nos encontramos en dificultad, con el partido abajo, y el equipo en el segundo tiempo ha hecho unos 25 minutos muy buenos. Me voy contento por eso, vamos a encontrar muchos partidos así y nos sirve", remarcó Scaloni, que también valoró lo que hicieron los jóvenes en sus primeras experiencias en la Albiceleste.

"Estoy contento por Walter (Benítez). Ha hecho un buen partido, la verdad que el partido no estaba fácil y estamos contentos. Lo mismo que (Alejandro) Garnacho y (Valentín) Carboni. Son chicos que nos pueden aportar y se verá en un futuro si estarán con nosotros. Pero estoy contento, no es fácil jugar con esta camiseta ni con estos rivales que te la ponen difícil. Estamos bien", expresó el técnico, que rescató que las variantes con las que cuenta en la mitad de la cancha. "El equipo siempre tuvo muchos mediocampistas de buen pie. En esta gira no vino Exequiel (Palacios), Guido (Rodríguez) también estaba afuera y Thiago (Almada) está en la Sub 23. Estamos bien cubiertos y, si alguno baja el rendimiento, hay otro para jugar", valoró Scaloni.