"Después de más de 15 años y por decisión del canal, el 31 de marzo es nuestro último programa en la pantalla de la TV Pública". Así informaba una semana atrás la cuenta de la red social X de "Cocineros Argentinos" lo que finalmente ocurrió este miércoles. Entre lágrimas y emoción, los integrantes del histórico envío se despidieron del aire en el marco del brutal ajuste llevado a cabo por el gobierno de Javier Milei en los medios estatales.

"Les mando un cariño inmenso les mandamos a todos los que pasaron por Cocineros Argentinos, a todos los que laburaron, participaron y nos abrieron las puertas de su casa y sus corazones. A vos que estás ahí bancando desde el primer día o quizás solo desde ayer. Todos formamos parte de esta gran familia, gracias a mi familia de corazón. Muchísimas gracias por bancar todo este tiempo", fueron las palabras del comienzo de una despedida encabezada por el conductor Juan Braceli.

Además, el chef agregó: "Vamos cerrando, es mucha emoción, pero es mucha alegría. ¿Saben por qué estamos acá y porque está todo el país apretado en este momento? Porque todos somos Cocineros Argentinos. Hasta siempre, gracias".

El magazine gastronómico se emitió por primera vez en la pantalla de la TV Pública el 5 de enero de 2009 y llevaba hasta este miércoles 15 años de manera ininterrumpida al aire. El ciclo era el más visto del canal estatal y el que mejor rendía comercialmente, por eso llamó la atención su levantamiento.

El programa conducido por Braceli, Narda Lepes, Karina Gao y Ximena Sáenz, y por el que pasaron figuras como Guillermo Calabrese, era uno de los más longevos en la pantalla y, con una propuesta federal, se convirtió en el más visto de la TV Pública.

"Un programa como este no hubiese existido si no existen los medios públicos, esto es importante decirlo. Si no hay medio público, nadie apuesta por un programa federal y por mandarse al rincón del rincón de la Argentina, donde podés mostrar la vida de las personas, su idiosincrasia, sus historias, tristezas y alegrías", había dicho Braceli días atrás, después de darse a conocer la noticia del levantamiento del programa, en el inicio de una despedida que finalmente se concretó este miércoles.

Seguí leyendo: