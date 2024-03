El oficialismo consiguió los avales para que el pliego de Axel Wahnish, el candidato de Javier Milei para ocupar la embajada en Israel, llegue al recinto del Senado de la Nación. Como parte de la negociación, el Gobierno habría dejado en suspenso la decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

La propuesta del rabino Wahnish había quedado estancada la semana pasada, cuando, antes de tratar el pliego, los senadores de Unión por la Patria y los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad solicitaron explicaciones a la Cancillería respecto de la mudanza de la embajada nacional en Israel.



La traba fue finalmente desactivada con una reunión en el Senado entre la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, Lousteau y Francisco Paoltroni de la Comisión de Relaciones Exteriores.

En la audiencia pública, Wahnish había defendido la decisión de Javier Milei de trasladar la embajada argentina a la ciudad de Jerusalén. El rabino había argumentado en favor de "respetar la autodeterminación de los pueblos y de las naciones. El Estado de Israel decidió en 1980 que su capital está en Jerusalén". Había dicho también que el Gobierno no instalaría la sede diplomática "en territorios ocupados", sino "en un territorio reconocido por la ONU". Sus dichos no habían convencido a Lousteau que condicionó su firma del dictamen a que el gobierno central afirme que no iba a instalar la sede diplomática en un área cuya soberanía está en discusión entre Israel y Palestina. Para conseguir el apoyo de los radicales, el Gobierno habría dejado en veremos la mudanza.