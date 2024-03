Si la torpeza y el desprecio por el ser humano es un denominador común en la gestión de Javier Milei --los trabajadores del Estado lo sufren en carne propia--, no es menos cuando se trata de las relaciones internacionales. Por caso, en estos dos días el Presidente generó conflictos con tres mandatarios latinoamericanos. Primero se metió en asuntos de política doméstica en Venezuela al refugiar en la embajada argentina en Caracas a dirigentes opositores, algunos de ellos con pedidos de captura por la justicia de ese país. Ahora descargó su furia contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador al que llamó "ignorante". No contento con ello, también la emprendió contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, al que definió una vez más, como un "asesino terrorista". La frase no pasó desapercibida para el gobierno de ese país y ahora la Argentina se encuentra envuelta en un conflicto diplomático innecesario e inaudito, ya que la Cancillería de Colombia anunció la inmediata expulsión de diplomáticos argentinos que se encuentran en la embajada en Bogotá.

Durante la tarde trascendieron las primeras imágenes de una entrevista que Milei le concedió al canal CNN en Español y que se transmitirá el próximo domingo. Allí, el periodista Andrés Oppenheimer lo consultó sobre diferentes presidentes del subcontinente.

Cuando lo consultó sobre el colombiano Petro, el presidente argentino tuvo la misma reacción ante una pregunta similar que le había realizado en enero pasado una experiodista de CNN en Españo, Patricia Janiot. En aquella oportunidad dijo Milei que Petro era “un comunista asesino que está hundiendo a Colombia” y lo calificó además como "una plaga letal para los propios colombianos"..

En aquella oportunidad, Petro llamó a consulta a su embajador en la Argentina, Camilo Romero, y luego dijo "no se trata porque nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea dueño del medio de producción, los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo ni socialismo”.

A partir de aquel 26 de enero, la relación con Colombia había quedado tensa. Ahora Milei se encargó de romperla. Y es que en la entrevista con Oppenheimer el presidente argentino insistió con descalificar a su par colombiano.

Esta vez la Cancillería de ese país actuó diferente y Romero fue convocado una vez más a regresar a Bogotá, pero además, y acá el nivel de gravedad al que ascendió la crisis diplomática, anunció la expulsión de diplomáticos argentinos, entre ellos el jefe de la legación, Gustavo Dzugala. En las próximas horas el embajador recibirá la comunicación oficial.

El gobierno colombiano consideró que Milei se expresó de manera "denigrante" contra Petro y "han deteriorado la confianza" de Colombia con el gobierno argentin. Indicó también que los dichos del argentino "ofenden la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática".

Ataque a AMLO

En la misma entrevista, Milei opinó sobre el jefe de Estado mexicano luego de que el periodista le recordara las críticas que le había dispensado AMLO. Entonces Milei, que realizó el programa bajo una penumbra, dijo que "es un halago, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece".

No es la primera vez que Milei se cruza con López Obrador. De hecho, durante la campaña electoral del año pasado había dicho que el mexicano es "verdaderamente patético, lamentable, repugnante".

En aquel momento, AMLO respondió rápido al ataque del libertario. "El Estado en Argentina asume las deudas de una élite, le quita a los de abajo para darle a los de arriba, eso es lo que están haciendo. No va a funcionar", indicó López Obrador.

Venezuela

El tercer conflicto que Milei sumó en estos días es con el gobierno de Nicolás Maduro al inmiscuirse en asuntos de política interna. El gobierno argentino permitió que media docena de dirigentes opositores a Maduro y que integran el partido Vente Venezuela, se refugiaran en la residencia del embajador argentino en Caracas.

Se trata de Magalí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Pedro Urruchurtu y Omar González, todos cercanos a la ultraderechista María Corina Machado y todos perseguidos por la justicia de ese país. Según trascendió, el gobierno venezolano habría cortado el suministro de luz y agua de la residencia.

Los prófugos de la justicia venezolana hablaron desde la residencia diplomática. Desde allí dijeron que "se sienten seguros". Milei, en tanto, había reclamado el cese de lo que denominó "hostigamiento" a los líderes opositores y ratificó el llamado a "elecciones libres y democráticas" en el país.