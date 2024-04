La apertura de sesiones legislativas, el intendente de la ciudad de Tartagal, Franco Hernández Berni, acusó a su antecesor -ahora actual ministro de Desarrollo Social de Salta-, Mario Mimessi, de dejar un municipio "totalmente desordenado y con crisis económica y financiera". Y adelantó que hará una denuncia penal contra el funcionario provincial por la desaparición de información pública de 2019 a 2021.

Hernández Berni hizo estas afirmaciones al presentar un balance de sus tres primeros meses de gestión.



En conversación con Salta/12 el jefe comunal sostuvo que es crítica la situación contable de esa localidad, una de las más vulnerables de la provincia. "Nos encontramos con un municipio totalmente devastado en términos económicos y financieros", aseguró. En ese sentido, contó que entre las irregularidades, se destaca que en la anterior gestión el Ejecutivo municipal pidió créditos para pagar los salarios durante 2023, "al punto de que luego de las elecciones (provinciales) de mayo del año pasado, el municipio no tenía para pagar los sueldos y lo hizo con una operación en descubierto", el Banco Macro prestó el dinero para abonar los sueldos después de los comicios provinciales.

Pero después el municipio no pudo cubrir este descubierto y "la provincia le dio asistencia financiera" a través de la cartera de Economía que dirige Roberto Dib Ashur, dijo Hernández Berni, quien añadió que esa acción ocasionó una sanción de la entidad bancaria que dispuso que hasta agosto de 2024 la Municipalidad de Tartagal no puede contraer créditos ni operar en descubierto.

El intendente tartagalense insistió en que en la gestión de Mimessi los sueldos de toda la administración se pagaban con adelantos de la coparticipación, con asistencia financiera y con operaciones en descubierto. "El desfasaje financiero es total", denunció, aseguró que había una recaudación de 90 millones de pesos mensuales, pero con gastos corrientes de 400 millones. Afirmó que por esta situación en su gestión transformaron la Secretaría de Hacienda en Secretaría de Finanzas y Hacienda, para trabajar "en equilibrar los ingresos con los egresos".

Dijo que por eso, a pesar de la crisis económica y financiera que padecen, los sueldos de los más de 2 mil empleados y empleadas del municipio fueron pagados en tiempo y forma desde que asumió, el 10 de diciembre del año pasado.

Además, contó que descubrieron que "desde el año 2019 hasta el año 2021 se borraron todos los datos del sistema informático", como los referidos a ingresos, egresos y todo el procedimiento administrativo de los contribuyentes. "Esto fue corroborado por una pericia informática que nosotros estamos haciendo", aseveró. Es "una situación de extrema gravedad institucional al no obtener datos e información pública", agregó.

Lo que motivó la pericia fue que un gran número de habitantes se acercaron al municipio a pedir sus estados de libre deuda y se dieron con que no había datos de los tributos pagados, como el impuesto inmobiliario o el impuesto automotor. También hubo inconsistencias en los datos sobre pagos de la tasa de higiene y salubridad, lo que causó mayor preocupación dado que este impuesto es uno de los que "más recaudación representa porque se aplica sobre la declaración jurada de los contribuyentes", siendo los grandes comerciantes los más habituales.

Hernández Berni adelantó que cuando concluya la pericia informática, el asesor legal del municipio va a "radicar las denuncias correspondientes porque es un hecho de extrema gravedad institucional". "No hay información durante el año 2019 y 2021 de ningún movimiento del municipio, con lo cual no puede existir cuenta general del municipio y por eso no ha sido aprobada por la auditoría", insistió.

El intendente contó que la Auditoría General de la Provincia ya intimó al municipio a dar los informes de 2021 sobre los fondos Covid y otros. Pero respondió que "no tenemos datos y yo no era el intendente. Es una situación extremadamente grave". Además, relató que por otro lado se encuentran en pleno proceso de conciliación de deudas, lo que les llevó a convocar a ciertos emisores de cheques que fueron rebotados por falta de fondos.

"Estamos investigando en base a qué se liberaron esos cheques que encima fueron rebotados sin fondos", agregó, asegurando que también enviaron notas a la provincia detallando las irregularidades que encontraron en la emisión de cheques. Salta/12 consultó al actual ministro de Desarrollo Social sobre las acusaciones de Hernández Berni, pero la respuesta fue que el funcionario provincial estaba "muy ocupado" en su nuevo rol.