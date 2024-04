Un cuadro de la Virgen María con los senos descubiertos que se exhibía en un comercio del municipio de Campo Quijano causó revuelo durante la Semana Santa y una polémica en la que se entrelazaron políticos, comunicadores y participantes en las redes sociales.

La imagen creada por el artista plástico Lautaro Rojas fue exhibida el Jueves Santo en el local del emprendimiento familiar que tiene con su familia en esa ciudad, conocida como Portal de Los Andes, dado que es de paso obligado para llegar a la Puna salteña.

Sin embargo, esta pintura no fue la primera que se mostró en el negocio en el que trabaja Rojas. “Tengo al menos 110 cuadros y la mayoría son mujeres desnudas”, y cada uno de ellos fue dado a conocer a la población quijaneña, contó el artista en conversación en Salta/12.

“Yo pinto 8 horas por día”, pero “como no tengo acceso a exponer en una galería, expongo mis obras en el negocio. Incluso hay otros negocios donde las exhibo”, aseguró Lautaro Rojas, quien además es estudiante de segundo año del Profesorado de Artes.

Para Rojas, pintar desnudos es representar “la belleza y feminidad de la mujer”. En ese entendimiento quiso “de corazón”, pintar a la Virgen. Fue así que el miércoles terminó el cuadro y lo expuso el mismo jueves, en el inicio de la Semana Santa.

Ese día dio la primera nota a un medio de comunicación local que se acercó aduciendo que había recibido quejas de vecinos por la exposición. Rojas contó que incluso se entrevistó al cura del pueblo, quien no se manifestó en contra en ningún momento.

Esa misma mañana “vino el intendente (de Campo Quijano) Lino Yonar pidiendo que retire la obra por los reclamos que había de gente. Me sentí sorprendido y atacado y puse tres carteles pidiendo que no censuren el arte”, dijo.

A las 14, horario del cierre del negocio, guardó el cuadro. Sin embargo, entre las 15 y las 16 le avisaron que alguien estaba arrancando los carteles. Rojas apuntó por estos hechos a Ernesto Eterovic. “Mi arte es la comunicación y sabés que le voy a decir a la gente que ojalá no compre ni una alita de pollo”, le advirtió el comunicador en medio de una discusión en la que se mostró ofendido por la obra en cuestión.

Ese mismo jueves y tras el altercado, Rojas se presentó a la Policía a hacer una denuncia y contó que esa misma tarde fue una autoridad policial a preguntarle si tenía permiso para exhibir el cuadro. La madre de Rojas intervino entonces señalando que no hace falta permiso alguno para exhibir un cuadro en un local particular.

Rojas contó que tras un viernes tranquilo, el sábado se sumó al listado de allegados a repudiar la obra el intendente Sergio Ramos, de Rosario de Lerma, pueblo vecino a Campo Quijano, y luego también la cuestionó la senadora provincial Leonor Minetti (representante del departamento Rosario de Lerma, donde se encuentra Campo Quijano).



El artista contó que pese a las críticas, también recibió mucho apoyo de la gente y en Quijano no existieron agresiones. Según se pudo conocer por otras fuentes, solo dos personas se habrían acercado a pedir la intervención de la Iglesia.

Pero en las redes sociales “mucha gente expresó su odio y me maldijo en nombre de Dios”, contó Rojas. Además, recibió amenazas por Facebook, un usuario le dijo “que si me encuentra en la calle me mata a golpes”.