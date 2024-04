Estudiantes dejó pasar una buena oportunidad de empezar ganando en la Copa Libertadores. El equipo de Eduardo Domínguez derrotaba 1 a 0 a Huachipato en Chile con una muy buena definición de Javier Correa a los 42 minutos del primer tiempo. Pero se dejó estar en el segundo, tampoco rindieron los cambios conservadores que metió Domínguez (Fernando Zuqui y Bruno Zapiola entraron por Tiago Palacio y Méndez) y el campeón chileno con gran empuje, igualó 1 a 1 a falta de nueve minutos con un gol de cabeza del paraguayo Cristian Martínez. Y a punto estuvo de ganar: un derechazo de Montes reventó en el travesaño.

En la última media hora, las movidas de los técnicos modificaron el partido. Quedó dicho que no le funcionaron las variantes a Domínguez. Y que las entradas de Brea y Vargas, por el contrario le dieron a Huachipato el poder ofensivo que hasta ahí le había faltado. Estudiantes fue de mas a menos y no estuvo lejos de perder. Por ser el debut, el empate le cierra. Pero deberá mejorar mucho si quiere avanzar con éxito en el grupo C de la Copa.