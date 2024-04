Se conocieron nuevas grabaciones del "crimen del peluquero" en las que se logra identificar a Abel Guzmán, el asesino del estilista Germán Medina, persiguiendo al dueño del salón de del barrio porteño de Recoleta.

A dos semanas del asesinato, las imágenes de aquel 20 de marzo muestran a Guzmán con el arma con la que le disparó en la cabeza a Medina, pero en este caso siguiendo al propietario del local, Facundo Verdini, quien intenta escapar hacia otra habitación que había en el salón.

Luego de que Verdini pasa corriendo por el cuarto, se observa la llegada de Guzmán, que se acerca hasta él pero inmediatamente sale del lugar. Unos cuantos segundos después, se alcanza a ver el ingreso del encargado de la peluquería Charly Azorín, el cómplice que ayuda al asesino a fugarse, de acuerdo a las primeras imágenes que se conocieron del hecho.

El paradero de Guzmán es aún incierto. Los familiares y amigos de la víctima continúan reclamando justicia y mantienen la hipótesis de que la falta de información respecto al asesino está relacionada con el encubrimiento.

"Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de Capital que está llena de cámaras, no sé, es raro, es raro todo", expresó Marina Medina, la hermana de la víctima.

Aunque no se confirmó si Guzmán también buscaba asesinar al dueño de la peluquería, la mujer consideró que "da la impresión de que él va a buscar su mochila, no a Facundo". En ese sentido, señala que, de tener otra intención, "lo hubiese matado frente a los compañeros como lo hizo con Germán, que no le tembló el pulso para matarlo. Lo hubiese hecho en ese momento, pero no lo hizo, incluso en el video anterior le toca el hombro al recepcionista, que es el que está en más shock y le dice 'no es con vos'".

Acerca de por qué el homicida habría tomado esta decisión, sostuvo: "Tengo entendido que hay muchas clientes que se quejaron de Abel, pero bueno, mi hermano entró ya con la idea de superarse, de seguir aprendiendo y él fue ganando trayectoria a medida que estuvo ahí en la peluquería. Las clientes lo elegían a él, tal vez tuvo que ver algo con eso".

Asimismo, la mujer insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional ofrezca una recompensa para encontrar a Guzmán: "Eso es lo que nosotros pedimos porque haciendo eso la gente colabora de otra manera".

Por otro lado, habló de la situación actual de la peluquería, que continúa cerrada con custodia policial. "Después de todo lo que pasó volver a abrirla es como decir que la muerte de mi hermano no fue nada", concluyó.