La vicepresidenta Victoria Villarruel sufrió un tropiezo en la conformación de las comisiones del Senado. Solo pudo integra a cuatro de las seis que se había propuesto. Pero al mismo tiempo, reabrió una polémica que parecía que el presidente Milei había cancelado, el incremento en las dietas de los senadores. A pesar de haber retrocedido en el incremento previsto en dos cuotas, Villarruel decidió validar una suba del 16 por ciento de los haberes registrada en enero pasado. La decisión pasó por ahora inadvertida ya que se conoció cuando Javier Milei volaba hacia Tierra del Fuego para encontrarse con la generala Laura Richardson.

La decisión de Villarruel eleva nuevamente el nivel de ruido que existe con Milei. A mediados de marzo, en medio de los brutales ajustes que Milei sometía a la administración nacional, se conoció que Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían otorgado a los legisladores nacionales los mismos aumentos que a los trabajadores legislativos: 16 por ciento en enero y un 12 por ciento en febrero. Tras las críticas, Milei ordenó retrotraer las dietas a diciembre sin los aumentos. Menem obedeció de inmediato, pero Villarruel dilató la decisión y la aceptó a regañadientes. Incluso volvió a desafiar a Milei al defender el aumento de las dietas durante una entrevista televisiva.

La controversia resurgió ahora, cuando se conoció que la vicepresidenta no dio marcha atrás con toda la resolución y mantuvo el aumento del tramo del 16 por ciento de enero, que los senadores cobraron ante el asombro de los diputados del otro lado del Salón de Pasos Perdidos que divide el Palacio legislativo.

Las comisiones

La mayoría circunstancial que Villarruel había logrado construir en el Senado con los bloques opositores colaboracionistas para relegar a Unión por la Patria –la primera minoría de la Cámara alta-- comenzó a crujir. La vice convocó ayer a conformar seis comisiones: cuatro de ellas quedaron en manos de la UCR con el respaldo de libertarios y macristas; pero las estratégicas de Trabajo y Agricultura fracasaron por falta de quorum. ante la ausencia de UxP y de los senadores de las provincias patagónicas de Santa Cruz y Río Negro, cuyo gobernadores lanzaron duras críticas a los recortes económicos que les aplica el Gobierno nacional.

Los reclamos de Santa Cruz y Río Negro contra los recortes de la coparticipación, se expresaron en el Senado y complicó la estrategia que tejió Villarruel para aislar a UxP. Las primeras señales de rebeldía se expresaron en la conformación de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Agricultura, Ganadería y Pesca. De antemano, el oficialismo y sus aliados sabían que UxP se ausentaría en reclamo de una mayor representación proporcional que le corresponde a su bloque (33 senadores de los 72 que integran el cuerpo), pero la ausencia de los patagónicos dejaron sin quorum a las comisiones.

La comisión de Trabajo, que era la primera en la lista, expuso el conflicto: la rionegrina Mónica Esther Silva y el santacruceño José María Carambia no acudieron a la cita a pesar de estar en sus despachos del Senado y la conformación se frustró por falta de quórum. Lo mismo sucedió en Agricultura, que se cayó por la ausencia de Silva.

La postura de los senadores estaba en línea con el reclamo de sus gobernadores. “Hemos dejado de percibir más de 50.000 millones de pesos de las transferencias que nos corresponden por coparticipación nacional en los últimos meses. Para funcionar y garantizar servicios, la provincia tiene que adquirir elementos e insumos que tienen aumentos desproporcionados”, sostuvo el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck. “Los ataques permanentes del Gobierno a las provincias no paran”, advirtió Weretilneck, que se opone a la reimplantación del impuesto a las Ganancias a los trabajadores.

En tanto, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aseguró que “hay un gran descontento entre los gobernadores patagónicos” y señaló: “La mayoría no está de acuerdo con muchas de las medidas del Gobierno”. El santacruceño apuntó también contra las medidas de ajuste anunciadas por el Presidente, y advirtió: “Si no hay recursos para mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley ‘Bases’ ni va a haber Pacto de Mayo para nosotros”.

De todas maneras, Villarruel logró sostener los acuerdos con los colaboracionistas que conformaron otras cuatro comisiones a manos de la UCR, que tiene 13 senadores propios: el chaqueño Víctor Zimmermann (Coparticipación Federal); el fueguino Pablo Blanco (Economía Nacional); Carolina Losada (Seguridad Interior); y Mariana Juri (Turismo).