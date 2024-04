El presidente Javier Milei acusó “a la política” de hacer fracasar su intento de dolarizar la economía, tal cual él lo tenía pensado. “Nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel”, afirmó. Por otra parte, admitió que “los salarios son miserables” y anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que la emisión monetaria “sea tratada como un delito de lesa humanidad”.

“Teníamos una estrategia para dolarizar, que era tomar los activos del Banco Central contra el gobierno nacional” y una vez hecho eso, “vender esos títulos al mercado para después hacernos de dólares. Esa estrategia habría funcionado”, dijo. Pero “dada la construcción del sistema político argentino”, continuó, era “muy probable que si hubiéramos hecho esa operación la política habría dicho que esa era una estafa”.

“Nos hubieran iniciado algún tipo de juicio político y hoy la historia sería distinta”, hipotetizó durante una entrevista para la cadena Bloomberg en la que insistió que “la política” es el mal de todos los males. “No es que la política no nos acompaña sino que intenta bloquearnos directamente”, sentenció.

Por otra parte, Milei aseguró que “sigue vigente” el “objetivo final de eliminar el Banco Central”. Aclaró que se trata de un “objetivo a largo plazo” y consideró que esa entidad “cuando imprime dinero hace una falsificación y una estafa”.

Se jactó de hacer “un ajuste fiscal sin precedentes en la historia de la humanidad” que llegó a ser de “12 puntos del PBI en tres meses”. Se ufanó de que “esto no tiene registro histórico” e indicó que gracias a ello “viene bajando la inflación”.

El tipo de cambio

Por otra parte, ratificó su intención de liberar el tipo de cambio pero reiteró que ello ocurrirá cuando “terminemos de limpiar el balance del BCRA, no existan pasivos remunerados y hayamos terminado las barreras financieras”. Luego de ello, “vamos a ir a un tipo de cambio totalmente libre” y, además, “vamos a enviar un proyecto de ley que prohíba la emisión monetaria”.

Ese proyecto, añadió, “va a ser tratado como si (la emisión) fuera un delito de lesa humanidad, que es un delito imprescriptible”.

“Ahora hay un tipo de cambio flotante que es el (dólar) paralelo y es libre, y hoy la brecha con el oficial corregido por el Impuesto País es cero. Ese tipo de cambio libre coincide con el tipo de cambio del mercado. Lo que hacemos todos los días es levantar restricciones”, insistió. En este sentido, admitió que hay una fuerte suba de los precios pero sostuvo que “lo que genera inflación es que no tengo saneado el BCRA”.

Además, negó que el Gobierno impulse una nueva devaluación. “¿Por qué tengo que hacer saltar el tipo de cambio si el libre coincide con el oficial. Qué estupidez es esa?”, respondió ante esa pregunta. “A lo que nosotros vamos”, agregó, es a la “libre competencia de monedas”.

Por otra parte, aseguró que “existen indicadores que dicen que en el sector agropecuario, de petróleo y gas, y de minería la economía está recuperándose fuertemente”. Pero no mostró esos datos.

Milei prometió que “en 2025 habrá una tasa de inflación muy baja, una economía expandiéndose y eso nos permitiría conseguir resultado electorales que nos permitiría tener un Congreso que acompañe estas reformas”.

“El 11 de diciembre de 2025 no solo voy a enviar las reformas que no me permitan pasar ahora sino que voy a mandar las 3 mil que tengo pendiente”, amenazó y sentenció: “Me dijeron que era imposible hacer el ajuste como el que estamos haciendo” pero “yo me dedico a hacer cosas imposibles”.

“Los salarios son miserables”

-¿Acepta que hay un límite de tiempo para el dolor que pueden soportar los argentinos por estas reformas? –preguntó el entrevistador.

-Ha habido un cambio cultural y la mayor parte de los argentinos entendió que la solución no es el populismo. Hoy los salarios son miserables no por culpa nuestra, son miserables como consecuencia de 20 años de populismo.

Luego, para defenderse, afirmó que si la economía continuaba como en la década del ’90 “los salarios serían de 3 mil dólares” y “no de 600” como según él es en la actualidad.

Para justificar su política, Milei defendió el ajuste. Dijo que, dado el contexto económico hasta el año pasado, “la solución era (aplicar una política) hiperortodoxa, de shock y bien potente para cortar de cuajo esto”. No obstante se defendió: “A esto lo dijimos en campaña”.

“Lo que me parece fascinante de esto es que los argentinos entendieron que el populismo no es la solución” y que “hay que ir por una solución ortodoxa pura y de mercado”. “Por eso mi popularidad aumenta, porque digo la verdad”, subrayó.

Alineamiento y subordinación con EEUU

Respecto de las relaciones internacionales, ratificó su alineamiento con Estados Unidos y al referirse a China indicó que “yo no voy a estar alineado con comunistas”.

Asimismo defendió el monitoreo entre Argentina y Washington de la estación que China construye en la Patagonia y destacó que, por ello, “la relación comercial (con la potencia oriental) no se ha modificado”.

“Dije que me iba a alinear con Estados Unidos e Israel. ¿Tienen alguna duda de ese alineamiento?”, ratificó y defendió las acciones militares de Israel en Gaza. Afirmó que “la estrategia que está llevando adelante el gobierno de Israel es la correcta” y rechazó la posición de Estados Unidos y las demás potencias de avanzar hacia un alto el fuego.

De la misma manera relativizó la condena internacional a Tel Aviv por los crímenes en Gaza y los asesinatos a integrantes de una ONG de ayuda humanitaria internacional. “Apoyo abiertamente las acciones de Israel. Pueden ocurrir errores pero la vida tiene esos problemas”, afirmó.

En busca de dólares del FMI

Milei reconoció que “estaría buscando” un préstamo con el FMI a cambio de algunas reformas. “Consideramos que para la salida del cepo necesitaríamos 15 mil millones de dólares” y sostuvo que “el sobrecumplimiento de las metas” por parte de Argentina “facilita que se haga un nuevo programa” con el organismo.

“Que haya o no dinero fresco depende de las condiciones del FMI”, añadió y sostuvo que los prestamos también “podrían venir de otros países y de fondos de inversión” en la siguiente cantidad: “5 mil, 5 mil y 5 mil”.

Además, anticipó que “prontamente vamos a tener una reunión con Elon Musk”, el magnate al que calificó como “un jugador activo con un rol preponderante en la nueva Argentina”.

Conan y la reelección

Por otra parte, sin que se le pregunte volvió a hablar de sus perros. Destacó que “a Milton le gusta estar con mujeres”, dijo que Robert y Lucas eligieron sus propios nombres (“se los fui proponiendo y fue elegido por ellos”) y ratificó la existencia de Conan: “Es el papá de los chicos”.

Finalmente no descartó presentarse para un nuevo mandato, pero dejó la respuesta abierta a los resultados de su política económica: “En la medida de que los resultados nos acompañen, será así. Y si no será la decisión de la gente”, dijo al ser consultado sobre ello.

Luego lanzó números de encuestas que miden esa posibilidad. “A pesar de estar haciendo el ajuste fiscal y monetario más grande la historia de la humanidad, hoy estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta con el 53 por ciento. Entonces, ¡hey, por qué voy a cambiar!”