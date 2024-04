Agrupación Nacional (RN), el partido de ultraderecha en Francia, ya comenzó con su campaña de cara a las elecciones de 2027 y prometió prohibir el velo islámico en los espacios públicos si vence en las presidenciales.

La iniciativa discriminatoria fue confirmada en los medios locales por el diputado Jean-Philippe Tanguy, miembro de la ejecutiva de la formación y estrecho colaborador de su lider, Marine Le Pen.



"No podemos creer que porque una chica se quite el velo antes de entrar en la escuela, el islamismo no entrará en los centros educativos. Por el hecho de ponerse un velo (islámico), esa mujer está sumisa a una ideología islámica que penetra en la escuela", aseguró Tanguy, aludiendo a que la actual norma de impedir el velo en los centros educativos es ineficaz.



La prohibición del velo en el espacio público ya era una propuesta de Marine Le Pen en las presidenciales de 2022 que generó bastante controversia y que, para muchos analistas, lastró sus posibilidades de vencer en el segundo a Emmanuel Macron. En Francia, un 10 % de la población se declara de credo musulmán.

"La debilidad ante el velo hace que sea complicado luchar contra esa ideología", agregó el diputado, quien no precisó qué número de policías se dedicarían a esa tarea de controlar el porte del velo, aunque aclaró que quien cometiese una infracción no sufriría pena de cárcel y sí una multa.La Agrupación Nacional de Marine Le Pen, con el cabeza de lista Jordan Bardella, al que dan un 30 % de votos, y la propia Le Pen se perfila, en este momento, como la candidata presidencial con más probabilidades de ganar en 2027, cuando Macron no podrá presentarse.

En 2023, comenzó a prohibirse la túnica usada por musulmanas

El gobierno francés prohibió el año pasado que las alumnas de escuelas de educación primaria y secundaria vistan con abaya, las túnicas utilizadas habitualmente en países árabes y magrebíes, y que cubren la totalidad del cuerpo, excepto rostro, manos y pies.



La medida había sido anunciada por ministro de Educación francés, Gabriel Attal,quien argumentó que la prenda incumple "las estrictas normas de laicidad" en la educación francesa.

"Ya no será posible vestirse con la abaya en la escuela; cuando se entra en una clase, no se debe poder identificar la religión de los alumnos al mirarlos", remarcó el funcionario en declaraciones televisivas.

Y añadió: "El laicismo no es una limitación, sino una libertad; voy a hablar esta semana con los responsables de los establecimientos para darles todas las claves para que puedan aplicar esta norma".

Francia ya prohibió en 2004 llevar en las escuelas e institutos cualquier signo religioso ostensible, como el velo islámico o las kipás.