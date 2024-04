El gobierno de la Provincia de Buenos Aires homologó el acuerdo paritario del 45 por ciento de aumento que el gremio de Camioneros pactó con las cámaras empresariales. La firma corrió por cuenta del líder del sindicato, Pablo Moyano, y del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.



El incremento será incorporado a los haberes en dos tramos; el primero, del 25%, se percibirá con el salario de marzo y el 20% restante con el de abril.



Tras la firma del documento, Moyano se refirió al logro en el ámbito bonaerense y aseguró que implica "romper con el gobierno nacional" porque "a partir del lunes vamos a cobrar el 25% de aumento, rompiendo el techo que había logrado ponerle el Gobierno". Por eso, y si bien aseguró que "los camioneros vamos a estar eternamente agradecidos por haber firmado y homologado las paritarias de los camioneros que a partir del lunes vamos a cobrar", Moyano agregó: "Seguimos trabajando, seguimos militando y vamos al paro nacional que la CGT está llevando adelante".

El líder de los camioneros se refirió a Axel Kicillof como quien "si Dios quiere" se convertirá en el "futuro presidente de la nación" y agregó que "tiene muchas posibilidades de ser el nuevo conductor del peronismo, de la reconstrucción del peronismo".

Durante la tarde del domingo, Moyano anunció que su sindicato realizará un Congreso Nacional de camioneros este jueves 11 de abril, fecha acordada como límite para el pago del 25% inicial del acuerdo y aseguró que existen presiones del Gobierno nacional hacia las cámaras empresariales en busca de evitar el cumplimiento de los acuerdos laborales. Aseguró además, que el evento reunirá a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras del sector. También se refirió a la posibilidad de un paro general de 24 horas llevado adelante por la Confederación General del Trabajo (CGT) y destacó la necesidad de defender los derechos de los trabajadores y resistir las posibles reformas laborales que puedan perjudicar a los convenios colectivos de trabajo.



Si no hay aumento habrá paro

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, tomó la decisión de no validar el acuerdo por considerarlo excesivo. "Esto tiene que tener una lógica. Si vos me decís un punto o dos por encima de la expectativa de la inflación, bárbaro, si es 15 puntos no tiene ningún sentido”, dijo el ministro.

Ante esa decisicón, ya el pasado jueves, el propio Moyano había advertido sobre la tensión: “Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”.