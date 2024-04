La Corte Suprema de Brasil aclaró que las Fuerzas Armadas no son "un poder moderador" y que una "intervención militar" en asuntos del Estado es inconstitucional, en un fallo unánime.



La toma de posición del Supremo fue en respuesta a una iniciativa emprendida por el Partido Democrático Laborista (PDT), que pidió aclarar el artículo 142 de la Constitución, que llegó a ser invocado por integrantes del movimiento golpista que el 8 de enero de 2023 asaltó con violencia las sedes de los tres poderes.



Según una interpretación de ese artículo difundida masivamente por el expresidente Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha, las Fuerzas Armadas podrían ser convocadas a intervenir y actuar como "moderadoras" en caso de conflictos entre los poderes Ejecutivo, el Legislativo y Judicial.



En las manifestaciones posteriores a las elecciones de octubre de 2022, en las que el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotó a Bolsonaro, era habitual ver carteles pidiendo que se aplicase el artículo 142 para impedir la investidura del líder progresista.



Entre otros puntos, el citado artículo establece que las Fuerzas Armadas, "bajo la autoridad suprema del Presidente de la República, se destinan a la defensa de la patria, la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de estos, de la ley y el orden".



En el fallo dictado este lunes, tras un juicio realizado en forma virtual y con el voto favorable de sus once miembros, la Corte Suprema estableció que la interpretación dada por el bolsonarismo al artículo es "errónea" y que las Fuerzas Armadas "no constituyen un poder", algo reservado para los civiles, y que la democracia tiene "solamente tres ramas ungidas por la soberanía popular".