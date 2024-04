El periodista Víctor Hugo Morales le respondió al presidente Javier Milei, quien este lunes durante una entrevista con Alejandro Fantino lo trató de “despreciable”, aunque elogió su labor como relator y le destacó una frase como analista.



En su programa de AM750, afirmó que “el tema es ser despreciable para quién”. “Es una pérdida de tiempo despreciar a alguien por lo que opina”, sostuvo el periodista y relator, quien además aclaró que desprecia “las cosas que hace Milei, no a él”. “(Desprecio) el desastre que significa ese tipo estrafalario, arbitrario, que a veces parece que no tiene piedad por nada”, agregó.



“Es un hombre cruel. Hace daño y lo disfruta. Cuando sos despreciable para los jubilados a los que robás, lo sos para cientos de personas; cuando sos despreciable para los trabajadores a los que echás de los trabajos, lo sos para miles de personas”, respondió Víctor Hugo al ser consultado por Cynthia García.



Además, remarcó: “Nosotros podemos ser despreciables, todo lo que se quiera, pero no tenemos capacidad de daño, no podemos molestar a nadie, salvo con una opinión, un pensamiento distinto. A mí me podés cambiar de radio o canal y se termina el problema. En cambio a él no se lo puede cambiar de esa forma, hay que bancárselo, sos laburante y estás perdiendo. Sos jubilado y te lo tenés que bancar”.



Qué dijo Milei sobre Víctor Hugo

En una larguísima entrevista con Alejandro Fantino, el Presidente atacó a Morales, a quien describió como “Víctor 'Humo' Morales” y lo calificó de “despreciable”. Sin embargo, le elogió una frase: “Él dijo 'guapo es aquel que perdió más veces que las que ganó'. Y es cierto, porque si te vas a pelear con pigmeos, los vas a cagar a palos, pero eso no es ser guapo”.



“A pesar de las diferencias profundas que tenemos, me parece brillante lo que dijo”, remarcó Milei, ante un Fantino que se mostró sorprendido por el elogio a su colega. De inmediato, el Presidente agregó: “Lo puedo escuchar 50 veces relatando el gol de Maradona y me sigo emocionado. ¿Qué me importa cómo piensa si como relator es un genio? ¿Por qué me voy a focalizar en lo malo, si me puedo focalizar en lo bueno? Esa es mi visión de las cosas, puedo estar equivocado”.



Tras el ataque, dijo que seguramente le resulte “un placer” conversar con Víctor Hugo sobre ópera. “Yo lo vi en el Metropolitan de Nueva York. He ido antes de ser famoso a ver ópera allí y lo he visto en el público, por lo que imagino que debe saber mucho de ópera y debe ser un placer hablar con él sobre eso”, cerró.



