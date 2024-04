El gobierno provincial confirmó que evalúa avanzar en la implementación de un “reconocimiento” a los docentes que no falten y tengan un buen desempeño en su labor. El debate se vuelve a instalar en medio de la negociación paritaria con los gremios docentes, que el jueves definirán si aceptan la nueva oferta de un 18% para el sueldo de marzo. Desde el inicio de las paritarias en enero, el gobierno viene poniendo el foco en los recursos que se destinan al pago de reemplazantes. “Parte del reconocimiento tiene que ser material, pero también puede ser un reconocimiento simbólico, moral, o de jerarquización laboral”, sostuvo el ministro de Educación, José Goity. Por su parte, los gremios docentes reconocieron que hubo una mejora en la oferta, pero adelantaron que rechazarán cualquier intento por instalar la idea del presentismo. “Nos hacen retroceder en discusiones que ya estaban saldadas”, cuestionó Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafé, en diálogo con Rosario/12. “No es lo mejor discutir bajo amenazas o presiones”, agregó Martín Lucero, titular de Sadop.

Este lunes el gobierno provincial mejoró su oferta para con los docentes y las partes parecen estar un poco más cerca de llegar a un acuerdo. En concreto, las autoridades provinciales ofertaron un incremento salarial del 18% para marzo, que se pagaría a fines de abril por planilla complementaria. Durante el miércoles los gremios evaluarán la oferta con las bases y el jueves se conocerá la definición. En caso de que los gremios acepten la propuesta, el gobierno provincial se comprometió a no descontar los días de paro y a convocar a una nueva reunión para el próximo jueves 18 de abril, para seguir debatiendo actualizaciones salariales de este mes. Pero si no hay acuerdos, desde el Ministerio de Educación adelantaron que se tomarán “las medidas que correspondan”.

Según Goity, el gobierno hizo “el máximo esfuerzo” para poner sobre la mesa una paritaria que sirva para cerrar el primer trimestre, y manifestó la voluntad de seguir discutiendo hacia adelante. “Es una propuesta acotada a terminar de cerrar un primer trimestre para poder seguir discutiendo y tratando de encontrar la forma de mantener la regularidad en el dictado de clases, para lo cual estamos comprometidos”, evaluó en declaraciones a Radio Nacional Rosario. “Un rechazo nos pone en una situación muy delicada. Situación en la cual ya nos encontramos en algún punto, pero la agravaría aún más. La única variable de ajuste que terminamos teniendo sobre la mesa es si los chicos van o no a la escuela”, cuestionó.

En ese sentido, el ministro de Educación provincial sostuvo que el descuento por días de paro no trabajados es una posibilidad que estuvo desde el principio, por ser una facultad del Estado. “Eso es algo natural”, sostuvo y añadió: “Pero en definitiva no estamos hablando de descuentos si no de no pagar los días que no se dictaron”.

Uno de los puntos que viene generando preocupación en el gobierno, desde el inicio de las negociaciones, son los recursos que el Estado abona en concepto de reemplazos. Tras la reunión paritaria, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, volvió a abrir el debate: “Ahí hay un volumen de recursos muy importante que se está yendo. La prestación áulica es la misma, pero hay un sobregasto que se está desarrollando. Lo bueno sería que ese gasto redundante que se hace, no sea un ahorro para el Estado y sea dirigido a los que más cumplen”.

En ese marco, este martes Goity ratificó que buscan avanzar en un esquema de reconocimientos para los docentes que cumplan su labor. “De ninguna manera vamos a hablar de presentismo, sino de reconocer al que tiene un desempeño excepcional. Parte del reconocimiento tiene que ser material, pero también puede ser un reconocimiento simbólico, moral o de jerarquización laboral”, expresó en diálogo con LT8. Y agregó: “Llegamos a una situación insostenible en el sistema educativo que es pagar un 132% de la masa salarial. Cuando tengamos definido un esquema que consideremos adecuado lo vamos a implementar”.

Mejora insuficiente

En líneas generales, la mirada de los gremios es compartida: la oferta mejora, pero no alcanza. No obstante, el compromiso de abrir rápidamente la mesa paritaria para discutir una actualización en abril, podría inclinar la balanza para el lado de la aprobación. “Es una oferta bypass”, definió Lucero. “El gobierno busca que acordemos esto ahora y sigamos discutiendo la semana que viene todo el resto. Esta oferta duplica a la anterior, y es lo que esperábamos que se hiciera antes, pero no es lo que nosotros esperábamos en términos porcentuales, porque no compensa la inflación”, completó.

En diálogo con Rosario/12 el referente de Sadop sostuvo que, a pesar de los avances, entre los docentes de los colegios privados sobrevuela la idea de que la oferta no es buena. Bajo esa premisa, se desprenden tres grupos: “Están los que plantean que la situación es de necesidad y tenemos que aceptar porque en este contexto no nos da para seguir sin cobrar aumentos. Hay otro grupo que pone el foco en los descuentos, que si se llegan a materializar va a ser un dinero importante sin percibir. Y otro grupo que sostiene seguir hasta el final, porque la propuesta sigue siendo mala”. Este jueves se conocerá cuál es el posicionamiento que se termine imponiendo.

En ese marco, Lucero se refirió al planteo del gobierno de otorgar un reconocimiento a los docentes con buen desempeño y consideró que no ayudan a la discusión paritaria: “El planteo del presentismo, o de los premios por asistencia, no están puestos en el acta ni configurado en las propuestas salariales. Nosotros fuimos claros en que eso iba a ser causal de rechazo. En eso el gobierno cedió, más allá de que entiendo que no lo han hecho en su idea final. Que lo vuelvan a impulsar hacia adelante será materia de discusión”.

En tanto, Juncos también coincidió en que el gobierno mejoró su oferta aunque la calificó de “insuficiente” y ratificó que evaluarán la estrategia a seguir en conjunto con la comunidad docente. “Creemos que en esta decisión no solamente va a estar en juego la discusión de la propuesta en sí, sino también del contexto, de la instancia en que se da, del plan de lucha en el que estamos y de la posibilidad de cobrar este aumento para seguir discutiendo la próxima semana un nuevo incremento salarial para abril”, analizó.

“La discusión está abierta y hay muchas miradas sobre lo que está pasando. Nosotros tenemos muy en cuenta nuestra relación con la comunidad y sabemos que los planes de lucha generan un desgaste. Creemos que no está saldada la deuda con los docentes y que vamos a estar en una paritaria salarial casi permanente por el proceso inflacionario en la Argentina y por la pérdida del poder adquisitivo”, evaluó el dirigente de Amsafé.

No obstante, también remarcó que la idea del “plus” a los docentes “no favorece el diálogo” en medio de las negociaciones. “El camino no es el apriete y no es el ajuste. Es una política que ya se ha implementado en los noventa, que perjudicó mucho a la docencia de la escuela pública, porque los trabajadores que no estaban en condiciones físicas, o con problemas de salud, iban a dar clases en muy malas condiciones para no perder una parte importante de su salario. Me parece que esas políticas no ayudan en nada. Nos hacen retroceder en discusiones que ya estaban saldadas”.