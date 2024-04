Fue una extraordinaria jornada de Champions. Los dos partidos jugados por la apertura de los cuartos de final terminaron empatados y todo quedó abierto para los desquites del miércoles venidero. En el estadio Santiago Bernabeu de la capital española, Real Madrid y Manchester City jugaron como lo que son, los dos mejores equipos del mundo, e igualaron 3 a 3 al cabo de noventa minutos que tuvieron casi todo lo que el fútbol puede entregar de bello y emocionante.

En el Emirates Stadium de Londres, Arsenal y Bayern Munich no hicieron menos e igualaron 2 a 2 en otro gran espectáculo. La serie de cuartos continuará este miércoles con los encuentros Atlético Madrid-Borussia Dortmund (16 horas por Fox Sports) y París Saint Germain-Barcelona (a la misma hora por ESPN).

El Madrid y el City no le dieron tregua a las emociones. Los ingleses golpearon en frío y al minuto se pusieron en ventaja con un golazo de tiro libre del portugués Bernardo Silva quien desde treinta metros acomodó con un zurdazo la pelota junto al palo derecho. El arquero ucraniano Andrej Lunin se paró para cortar un centro al área y no pudo retornar. Los españoles no perdieron su apostura y doce minutos después lograron pasar al frente con dos goles casi consecutivos.



A los 11 minutos, Eduardo Camavinga despidió un remate desde fuera del área que dió en el portugués Rubén Días y desacomodó al arquero Stefan Ortega Moreno. Y dos minutos más tarde, Vinicius habilitó a Rodrygo y el brasileño, imparable para su marcador Manuel Akanji, definió con un remate suave. En ese primer tiempo, el City tuvo la pelota pero se reiteró en un juego espeso sin poder hacer contacto con el noruego Erling Haaland, muy bien tomado por Rudiger. El Madrid espero en su campo, salió de contra y con las corridas de Rodrygo y Vinicius tuvo oportunidades de aumentar la cuenta.

En el segundo tiempo, Bernardo Silva pasó a jugar por adentro muy cerca de Phil Foden. Y eso le dio al City mayor control del juego frente a un Madrid que acaso esperó demasiado atrás. Jude Bellingham (demasiado protestón y nervioso) y Vinicius pudieron haber anotado, pero en cinco minutos, el City empató y pasó a ganar con dos bombazos: a los 20, Foden desde fuera del área clavó un zurdazo extraordinario en un ángulo. Y a los 25, el lateral croata Josko Gvardiol puso el 3 a 1 con un derechazo combado al segundo palo.

Empujado por la vibrante multitud, el Madrid salió a buscar el empate a como diera lugar. y lo encontró a los 33, cuando Vinicius lanzó un centro pasado desde la izquierda y Valverde, de derecha y como venía, la colocó junto al palo derecho. Fue el cierre de un partidazo que promete emociones mayores para la próxima semana, cuando la llave se resuelva en Manchester, donde el City no pierde por Champions desde 2018.

El primer tiempo entre Arsenal y Bayern Munich, mientras tanto, tampoco permitió distracciones. Bukayo Saka abrió el marcador a los doce minutos para los londinenses y seis más tarde, Serge Gnabry igualó para Bayern. Harry Kane de penal a los 32 adelantó en la carrera a los alemanes. Y a los 31 minutos de la etapa complementaria, el belga Leandro Trossard, que diez minutos antes había entrado por el brasileño Gabriel Martinelli, señaló el 2 a 2 final. Con el empate, Bayern Munich pareció sacar un mejor resultado porque define de local, pero Arsenal tiene jerarquía de sobra como para buscar y encontrar el próximo miércoles en Alemania, la hazaña de la clasificación.