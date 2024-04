La última factura de gas del hogar para niños El Ángel Azul (EAA), en la localidad de Las Tahonas, partido de Punta Indio, llegó con un importe apenas por debajo de los 800 mil pesos, con lo que el aumento desde la llegada de Javier Milei al Gobierno ya quintuplica el monto pagado en diciembre pasado. Se trata de un problema común a muchas instituciones y organizaciones de niñez.

“Esto no es una factura de Camuzzi, porque nosotros tenemos gas a granel”, explica el coordinador de la institución, Hernán Améndola, que explica que en el hogar tienen una “chancha”, como se designa habitualmente a los tanques fijos de mayor capacidad, frecuentes en zonas industriales y rurales, que una vez al mes viene un camión a cargar hasta completarla.

Las facturas muestran la evolución del precio unitario, por cada metro cúbico de gas: 248 pesos a fines de noviembre, 384 en enero y 554 hace unos días. Los importes son el resultado de multiplicar ese valor por los 1400 metros cúbicos de capacidad de la chancha del hogar EAA.



En los meses de verano y otoño, la carga dura aproximadamente un mes. Esta regularidad, similar a los períodos de corte de las distribuidoras, le permite a Améndola mostrar la evolución de las facturas. “En diciembre fueron 150 mil pesos, en enero 180, en febrero 250 y ahora 775”.



Améndola agrega: “En estos meses lo usamos para cocinar y para el lavarropas y secarropas industriales, que funcionan a gas, pero todavía no prendimos ni una estufa. Tenemos seis de tiro balanceado. ¿Cómo vamos a hacer este invierno?”



En términos porcentuales, la factura mensual de gas representaba, hasta el último mes del año pasado, alrededor del 5 por ciento de los gastos totales de funcionamiento. Con este aumento, ya se lleva un tercio de los ingresos.

Las preocupaciones de Améndola son dos: las facturas de gas del invierno que se aproxima y la evolución de las facturas de la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (Edelap), el proveedor del otro servicio esencial. “Los ingresos del hogar, mientras tanto, están clavados desde noviembre”.

La situación de las instituciones de niñez como EAA es similar y a la vez complementaria de la que aqueja a las universidades. En ese caso, recibieron facturas electricas con 300 por ciento de aumento y temen lo que ocurra con las de gas.



La factura de la discordia llegó al hogar cuatro días atrás. Entonces, sus responsables decidieron hacer una vaquita, juntar peso sobre peso, gracias al apoyo de algunos allegados, hasta poder pagarla, lo que lograron este martes.

“Es simple, no podemos permitirnos quedarnos sin gas, la empresa Dolores Gas necesita la plata y nosotros necesitamos seguir cocinando para los chicos”, explica Améndola. Su preocupación es que este recurso es absolutamente extraordinario. “Lo hicimos esta vez, pero no sé si podremos volver a hacerlo”, dice a Buenos Aires/12.

La dirigente de la organización Lxs chicxs del pueblo, Claudia Bernazza, explica que "en la última etapa de ampliación de derechos de segunda generación, se logró poner en marcha la agenda parlamentaria de las organizaciones sociales y comunitarias, entre las que estaba la iniciativa de un régimen tarifario específico para las entidades de bien público, en línea con los planteos de los clubes de barrio". "Hasta ese momento se consideraban como industrias o comercios”, explica la ex diputada.

“En 2015 logramos sancionar la ley 27.218, pero la reglamentación quedó a cargo de la secretaría de Energía, que en el gobierno posterior encabezaba Juan José Aranguren, ex director de Shell, y la ley se fue desdibujando", explica Bernazza. "Se reglamentaron las tarifas de luz pero no las de gas, que son las que hoy sufren hogares como El Ángel Azul", ejemplifica mientras advierte que el gobierno de Alberto Fernández no modificó esa reglamentación. "Por eso hoy sufrimos estos tarifazos que generan enormes problemas y dolores de cabeza”, completa.

¿Respuesta colectiva?

Améndola explica que “las organizaciones de niñez con las que tratamos habitualmente están todas igual o peor con este tema”. Se refiere a las más de 300, en su mayoría bonaerenses pero también de todo el país, que integran el colectivo Lxs chicxs del pueblo.

“Nos reunimos el viernes pasado por otros temas, pero terminamos hablando de esto, que ahora es nuestra mayor preocupación”, cuenta. Compararon sus facturas y los aumentos estaban dentro de la franja entre 400 y 600 por ciento. Por ahora no definieron ninguna estrategia judicial conjunta, aunque no lo descartan.

Sí decidieron, como primera medida, pedir una reunión en provincia para solicitar ayuda, a sabiendas de que el tema es nacional, con la expectativa de encontrar allí una mejor receptividad.

Aunque la mayor parte de las organizaciones miembro tiene décadas de historia, Lxs Chicxs del pueblo se constituyó como colectivo durante el macrismo, en busa de un grado mayor de articulación, bajo las consignas "El hambre es un crimen", "Con ternura venceremos" y "Bajen las armas, aquí sólo hay pibes comiendo". "Con ternura venceremos" es también el título de libro que recopila sus historias, escrito por Claudia Bernazza y Damián Lambusta.

Entre muchas otras, allí figuran la Obra del Padre Carlos Cajade, Para que Nunca Te Rindas, Lugar del Sol, Pantalón Cortito de La Plata, La Casita de los Pibes, Colectivo La Casa, Juntos a la Par de Ensenada, El Garelli, Casanova en Movimiento, Casa del Niño Arco Iris, Fundación La Casita de Paso del Rey, La Colmena, Zapatillas Gastadas, Red Arco Iris, Centro de Día y Jóvenes Ramón Carrillo, Centro de Apoyo Escolar y Juvenil Joven Alegría, Centro Educativo Casa Dorrego, Jardín Maternal Caminitos de Colores, Apoyo Escolar Barrio R. Carrillo, Caminitos de Colores II, Jardín María de Luján, Fundación Padre Luis Farinello, Asociación Civil Una Huellita y Bachillerato Popular La Esperanza.

Punta Indio

“El Ángel Azul” es un hogar para niños con 23 años de trayectoria, con capacidad para albergar a 30 niños. Originalmente ubicado en el barrio Hipódromo de La Plata, durante la pandemia logró mudarse a una nueva sede, con mejores condiciones, en el paraje rural de Las Tahonas, partido de Punta Indio.

Punta Indio, sobre la costa del Río de la Plata, ocupa el extremo norte de la bahía de Samborombón y su localidad cabecera es Verónica. Integró el partido de Magdalena, "los pagos del sur", hasta lograr su autonomía, el 6 de diciembre de 1994.

Recientemente fue noticia porque unos militares se retiraron del acto de conmemoración del 2 de abril, disconformes con el contenido del discurso de una maestra. La base aeronaval siempre fue gravitante en la sociedad local, para la cual la memoria de la última dictadura cívico militar es un territorio en disputa.

El último intendente radical intentó, a pedido de las autoridades de la base, colocar un avión militar en el centro de la plaza, hace poco más de una década. El repudio social impidió semejante homenaje. También de Punta Indio procede el documental "NN, tumbas en el río", del realizador local Ricardo Navoni.