La peluquería Verdini, que fue escenario del crimen de Germán Medina reabrirá sus puertas y a tres semanas del caso continúa la búsqueda del homicida Abel Guzmán.

El abogado del dueño del comercio, Cristian Benítez, confirmó que recibieron la autorización judicial por lo que se espera que el próximo sábado se haga la reapertura.

Asimismo, el defensor de Facundo Verdini destacó que previo se harán ciertas refacciones y modificaciones entre las que se destaca reparar el vidrio que se estalló producto del disparo que mató al joven colorista. “Después de hacer las reformas y las modificaciones que haya que hacer, el sábado se va a hacer la apertura del local”, destacó Benítez en diálogo con TN.

Mientras verifican los últimos detalles en la peluquería, la Justicia continúa buscando a Guzmán. Pese a que en un principio habían destacado que estaba acorralado, a tres semanas del crimen no hay noticias de su paradero. Durante este lapso de tiempo se realizaron diversos allanamientos y hasta se le concedió un pedido de captura nacional e internacional.

Esta incesante búsqueda genera preocupación en los familiares de la víctima, quienes sostienen que Guzmán tendría ayuda de terceros. En conversación con Ari Paluch por Arizona en la Rock&Pop, la hermana de Medina sostuvo: "Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de capital que está llena de cámaras. No sé, es raro todo".